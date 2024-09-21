«Черговий кричущий жах»: в Одесі підірвали петарду в пащі у собаки

Жахливу історію розповіли на своїй сторінці у Facebook волонтери громадської організації Animal SOS Odessa.

«Одеса. Здається, що ми бачили стільки болі та жорстокості по відношенню до тварин, що страшнішого вже не буває. Буває… І ця нещасна собака з розірваною щелепою – черговий кричущий жах», – пишуть зоозахисники.

Вони розповіли, що напередодні до них звернувся чоловік, чиї діти знайшли собаку, що стікає кров’ю. На місце також викликали патрульних поліцейських, які на прохання волонтерів відвезли собаку до до ветеринарної клініки.

У Animal SOS Odessa також повідомили, що у собаки дуже сильно роздроблена щелепа.

«Зі слів лікаря це була петарда… Сьогодні було проведено КТ і за його результатом лікарі вирішуватимуть, як проводити операцію. З хорошого – стан стабільний, язик не пошкоджен (це дуже важливо і добре). Попереду тривала боротьба… Торі назавжди залишиться інвалідом з вини садистів, які знущаються з тварин. У наших силах допомогти їй пройти важкий та довгий шлях до відновлення», – йдеться у повідомленні.

Тепер Торі – підопічна зооволонтерів.

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