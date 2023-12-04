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Чіпування домашніх тварин: адреси клінік в Одесі

Чіпування домашніх тварин: адреси клінік в Одесі

Чіпування домашніх тварин давно стало нормою в країнах Європи і в більшості випадків є обов’язковою процедурою. Це абсолютно безпечно, а вихованцеві все одно на його наявність. Розповідаємо, де в Одесі чіпують домашніх улюбленців.

Чіпування — це електронна ідентифікація будь-яких тварин, включно з шиншилами та папугами. Під шкіру тварини вводиться маленька стерильна капсула з біосумісного скла, що за розміром нагадує рисове зернятко. Процедура не викликає болісних больових відчуттів у тварини, а сам чіп з часом стає частиною підшкірного шару. Побічних ефектів при цьому не виникає. 

Чіп працює за таким принципом. Мікрокапсула містить індивідуальний 15-значний номер, за яким можна буде розшукати тварину, якщо вона загубиться, щоб повернути її законному власнику. Крім того, чіпування обов’язкове для тварин, які беруть участь у виставках або яких господарі вивозять за кордон. Також за індивідуальним номером власник завжди зможе довести, що це саме його тварина, якщо виникне суперечка.

Чіпувати домашнього улюбленця можна у ветеринарній клініці. При цьому тварина має бути здоровою, а щеплення бажано робити через деякий час після введення чіпа. При собі обов’язково потрібно мати паспорт — свій і, якщо є — вашого вихованця. Інші документи для чіпування не потрібні.

Адреси ветеринарних клінік для чіпування вихованців

  • Ветеринарна клініка «Дар», вулиця Пантелеймонівська, 50. Телефон (048) 796-18-74.
  • Ветеринарна клініка «Люся», вулиця Старопортофранківська, 12. Телефон (096) 895-97-76.
  • Ветеринарна клініка «Червоний Лис», вулиця Варненська, 20. Телефон (048) 743-01-08.

Час роботи клінік з 10.00 до 18.00, без вихідних. 

Вартість установки чіпа від 350 до 450 гривень, уточнити її можна у лікаря-ветеринара за телефоном.

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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

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