Мешканець Ізмаїла на очах дітей проткнув вилами собаку: подробиці від зоозахисників

Жахливу історію розповіли волонтери групи допомоги тваринам Ізмаїла.

За словами волонтерів, дві безпритульні собаки ув’язалися за дітьми, які вийшли у двір багатоповерхівки на прогулянку. Коли діти проходили біля одного з приватних будинків на вул. Нижньо Садова, собаки перестрибнули через низьку провислу металеву огорожу у вигляді сітки і забігли у двір будинку. Один із собак почав душити курей.

Вийшов господар, один собака втік, а другому псу не пощастило – чоловік двічі проткнув йому вилами грудну клітку.

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“Хоча саме цей собака був ні в чому не винний, він просто завжди ходив хвостом за другим собакою на прізвисько Люба”, – кажуть волонтери.

Нещасний пес вийшов із двору на своїх лапах, заливаючи все довкола кров’ю. Діти були в шоці і розгубленості, вони й повідомили про те, що сталося зоозахисникам.

Пса терміново відвезли на рентген, а потім до ветеринарної клініки, де його прооперували. Пізніше стало відомо, що собака помер.

На місце події було викликано поліцію, написано заяву.

«Чоловік без зазріння совісті зізнався у скоєному, бо не бачить у цьому нічого страшного. Адже в нього задушені 4 курки. Я розумію, що будь-якій людині не сподобається, що курей, яких вона вирощує для харчування, душить собака. Але не проткне нормальна людина вилами живу істоту. Хіба це поверне курей, яких ця людина сама з’їла б найближчим часом?”, – зазначає волонтерка Олена Карнишина.