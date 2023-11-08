Сім разів, коли про Одесу співали українською, і це було круто

Тож послухайте нашу добірку «за Одесу» на українській мові і обов’язково подивіться кліпи з краєвидами улюбленого міста! Частина з них була знята до повномасштабного вторгнення, частина — вже під час війни. Доречі, спробуйте порахувати, скільки одеських котиків ховається у наведених відео!

ФІОЛЕТ — На Чорному морі

Сергій Мартинюк не збирався складати пісню про війну, як він сам зізнався у випуску програми #Муз_Оборона. У гурту ФІОЛЕТ з Луцька ніжні та особливі відносини з Одесою: вони щиро люблять наше місто, у них тут багато добрих друзів та віддана фан-спільнота. Тож Сергій хотів просто написати красиву пісню. Але перший рядок, який з’явився у нього в голові, був «На Чорному морі — чужі кораблі».

Про користь співу для дітей і де вони можуть зайнятися ним в Одесі, читайте у ЦІЙ СТАТТІ

Микола Свидюк — Моя Одеса

Проживаючи в Одесі, Микола Іванович звісно не міг не присвятити їй пісню — і не одну! «Одеса, ти — щастя моє», «Вечори біля моря», «Мелодія для одеситки» та багато інших!



ХЕДШОТ | HEADSHOT — ОДЕСА МАМА

Хочеться чогось запального, трошки шаленого та з бесарабськими мотивами? І такий варіант в нас є — українськомовний кавер на давній танцювальний хіт Makhno Project. Тож відправляємося на екскурсію містом разом з хлопцями з гурту ХЕДШОТ.



ДОРОШ — Їду в Одесу

Якщо при прослуховуванні цієї пісні вам здається, що їдемо ми в Одесу, але думками десь у Сан Ремо, то вам не здається: музику написав італійський композитор Роберто Руссо.

Ця пісня Володимира Дороша вийшла у 2021-му, коли ще тривала частина карантинних обмежень. Тож співак хотів цією літньою атмосферою підняти настрій українцям. «Смуга неприємностей та труднощів рано чи пізно закінчується, — каже співак, — а відпочинок в Одесі — це святе!»

ФІОЛЕТ — Одеса

Так, тут знову гурт ФІОЛЕТ, бо вони класні. Якщо «На Чорному морі» була написана в 2022 році, і це — сумна пісня, то «Одеса» з 2016-го — легка та мрійлива. «Засинай, Одесо, засинай…» — співає Сергій Мартинюк. Що ж, віримо, що дуже скоро Одеса знов зможе безтурботно засинати.



Пожежний Кран — Оперний

Фотоколаж, де порівнюються захисні споруди перед Одеським оперним театром у 1941-му та 2022-му роках, мабуть облетів весь світ, а схожість краєвидів жахала. Дмитро Олешко, фронтмен групи, зрозумів, що абсолютно всі хочуть позбутися протитанкових їжаків та мішків з піском, які навалили перед театром, а також всього болю і страху, які були з ними пов’язані.

Ця пісня — про спільну мрію, про день, коли війна закінчиться, а ми зможемо міцно-міцно обійняти всіх захисників і захисниць, які повернуться додому. І звичайно ж вона присвячена рідному місту Дмитра.



Край Чорного моря

І звичайно, такий список не буде довершеним, якщо у ньому не буде головної музикальної візитівки міста. Існує декілька перекладів «У Черного моря», але ми пропонуємо послухати версію Сергія Осоки у виконанні акторок Одеського українського театру Ірини Бесараб, Марії Буймович та Богдани Шуманської.



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Євген Філатов — Як звучить Одеса

І наостанок — не зовсім пісня, а точніше — зовсім не пісня. Але не включити сюди музичне творіння композитора Євгена Філатова не вийде. Ми полюбляємо гарні вірші і влучні слова, які описують наше рідне місто, але Одеса складається не тільки з них. Одеса — це шурхіт хвиль, вереск чайок, дзеленчання клавіш вуличного піаніно, скрип-рип крісел в Оперному та ще сотні щоденних звуків, з яких складається портрет міста.



Бонус для тих хто все-все прослухав та дочитав до кінця! Є ще одна пісня українською, пов’язана з Одесою, і її точно хоча б раз чули всі, хто гуляв по набережній Ланжерону. Так, ми саме про ту, де дельфіни з ендорфінами. Якщо вам було цікаво, хто її виконує, то це — Віктор Павлік!

Бонус для тих хто все-все прослухав та дочитав до кінця! Є ще одна пісня українською, пов’язана з Одесою, і її точно хоча б раз чули всі, хто гуляв по набережній Ланжерону. Так, ми саме про ту, де дельфіни з ендорфінами. Якщо вам було цікаво, хто її виконує, то це — Віктор Павлік!

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Фото: Pixabay