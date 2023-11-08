Сім разів, коли про Одесу співали українською, і це було круто

Якщо запитати «Які пісню за Одесу ви таки знаєте?», то навіть не жителі міста швидко назовуть «У Черного моря», «Шаланды полные кефали» та багато інших відомих на весь світ творів. Але чи є одеські пісні українською? Звісно!
Тож послухайте нашу добірку «за Одесу» на українській мові і обов’язково подивіться кліпи з краєвидами улюбленого міста! Частина з них була знята до повномасштабного вторгнення, частина — вже під час війни. Доречі, спробуйте порахувати, скільки одеських котиків ховається у наведених відео!
ФІОЛЕТ — На Чорному морі
Сергій Мартинюк не збирався складати пісню про війну, як він сам зізнався у випуску програми #Муз_Оборона. У гурту ФІОЛЕТ з Луцька ніжні та особливі відносини з Одесою: вони щиро люблять наше місто, у них тут багато добрих друзів та віддана фан-спільнота. Тож Сергій хотів просто написати красиву пісню. Але перший рядок, який з’явився у нього в голові, був «На Чорному морі — чужі кораблі».
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Микола Свидюк — Моя Одеса
Проживаючи в Одесі, Микола Іванович звісно не міг не присвятити їй пісню — і не одну! «Одеса, ти — щастя моє», «Вечори біля моря», «Мелодія для одеситки» та багато інших!
ХЕДШОТ | HEADSHOT — ОДЕСА МАМА
Хочеться чогось запального, трошки шаленого та з бесарабськими мотивами? І такий варіант в нас є — українськомовний кавер на давній танцювальний хіт Makhno Project. Тож відправляємося на екскурсію містом разом з хлопцями з гурту ХЕДШОТ.
ДОРОШ — Їду в Одесу
Якщо при прослуховуванні цієї пісні вам здається, що їдемо ми в Одесу, але думками десь у Сан Ремо, то вам не здається: музику написав італійський композитор Роберто Руссо.
Ця пісня Володимира Дороша вийшла у 2021-му, коли ще тривала частина карантинних обмежень. Тож співак хотів цією літньою атмосферою підняти настрій українцям. «Смуга неприємностей та труднощів рано чи пізно закінчується, — каже співак, — а відпочинок в Одесі — це святе!»
ФІОЛЕТ — Одеса
Так, тут знову гурт ФІОЛЕТ, бо вони класні. Якщо «На Чорному морі» була написана в 2022 році, і це — сумна пісня, то «Одеса» з 2016-го — легка та мрійлива. «Засинай, Одесо, засинай…» — співає Сергій Мартинюк. Що ж, віримо, що дуже скоро Одеса знов зможе безтурботно засинати.
Пожежний Кран — Оперний
Фотоколаж, де порівнюються захисні споруди перед Одеським оперним театром у 1941-му та 2022-му роках, мабуть облетів весь світ, а схожість краєвидів жахала. Дмитро Олешко, фронтмен групи, зрозумів, що абсолютно всі хочуть позбутися протитанкових їжаків та мішків з піском, які навалили перед театром, а також всього болю і страху, які були з ними пов’язані.
Ця пісня — про спільну мрію, про день, коли війна закінчиться, а ми зможемо міцно-міцно обійняти всіх захисників і захисниць, які повернуться додому. І звичайно ж вона присвячена рідному місту Дмитра.
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Край Чорного моря
І звичайно, такий список не буде довершеним, якщо у ньому не буде головної музикальної візитівки міста. Існує декілька перекладів «У Черного моря», але ми пропонуємо послухати версію Сергія Осоки у виконанні акторок Одеського українського театру Ірини Бесараб, Марії Буймович та Богдани Шуманської.
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Євген Філатов — Як звучить Одеса
І наостанок — не зовсім пісня, а точніше — зовсім не пісня. Але не включити сюди музичне творіння композитора Євгена Філатова не вийде. Ми полюбляємо гарні вірші і влучні слова, які описують наше рідне місто, але Одеса складається не тільки з них. Одеса — це шурхіт хвиль, вереск чайок, дзеленчання клавіш вуличного піаніно, скрип-рип крісел в Оперному та ще сотні щоденних звуків, з яких складається портрет міста.
Бонус для тих хто все-все прослухав та дочитав до кінця! Є ще одна пісня українською, пов’язана з Одесою, і її точно хоча б раз чули всі, хто гуляв по набережній Ланжерону. Так, ми саме про ту, де дельфіни з ендорфінами. Якщо вам було цікаво, хто її виконує, то це — Віктор Павлік!
Бонус для тих хто все-все прослухав та дочитав до кінця! Є ще одна пісня українською, пов’язана з Одесою, і її точно хоча б раз чули всі, хто гуляв по набережній Ланжерону. Так, ми саме про ту, де дельфіни з ендорфінами. Якщо вам було цікаво, хто її виконує, то це — Віктор Павлік!
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Фото: Pixabay