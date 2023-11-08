Одеситки запустили челендж, який підкорює світ (відео)

Відео стало вірусним в соцмережі TikTok та продовжує набирати популярності серед блогерів та користувачів з усього світу. Український танок під народну пісню виконують французи, німці, поляки японці у гуртожитках, в казармах, на фоні Ейфелевої вежі.

У коментарях люди сходяться до думки, що “українське народне зараз модне”, а ще – “українець – це не просто національність, то стан душі”.

Найпопулярнішою виконавицею українського народного танцю стала дівчина у військовій формі армії оборони Ізраїлю – ЦАХАЛ. Її танець зібрав понад 3 мільйони переглядів та 200 тисяч уподобайок.

“Якщо терористи прийдуть до мене, це те, що я з ними зроблю, і вони відразу втечуть”, – підписала дівчина своє відео танцю.

Повз новий тренд у соцмережі TikTok не пройшли й танцюристи Королівського балету Швеції. Відео гопака у виконанні балету вже переглянуло близько 4 мільйонів користувачів та зібрало мільйон лайків.

Наразі до тренду долучилися вже близько 2 тисяч користувачів з усього світу. А запустили челендж дві дівчини з Одеси, які виконали його вперше, судячи з локації, на вулиці Львову. Також за геомітками стало відомо, що дівчата навчаються в Одеському училищі мистецтв і культури ім. Данькевича.

Виконання гопака одеськими студентками спричинило новий тренд спершу серед українців, а потім і серед іноземців, які у своїх відео намагаються відтворити рухи дівчат.

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