9-річна українка виступить у фіналі Дитячого Євробачення-2023 у незвичайному образі

На сцені Дитячого Євробачення-2023 юна представниця України вперше з’явилася у новому образі – українській Сейлор Мун. У руках 9-річна Анастасія тримає магічний жезл у формі мальви, символ перемоги добра над злом, і співає про любов матері до своєї дитини — почуття, яке завжди перемагає та має силу зцілювати світ.

Дитячий спів — це не лише про естетичне вдосконалення, розвиток слуху, почуття ритму та вміння імпровізувати. Під час співання в організмі також відбуваються важливі фізичні процеси: покращується кровообіг, а отже — насичення організму киснем, підтримується м’язовий тонус, працюють та зміцнюються легені та серце — не дарма деяким дітям з астмою рекомендують співати. Під час співу виділяються ендорфіни — гормони щастя, які допомагають впоратися з наслідками стресових ситуацій. А ще спів стимулює пам’ять та сприяє вивченню іноземних мов: дитина може без задоволення вчити вірші та спрягати дієслова, але зовсім інша справа — вивчити пісні улюбленої групи, і не важливо — англійською чи навіть корейською!

За словами Германа Ненова, креативного директора нинішнього Нацвідбору на Дитяче Євробачення та режисера номера Анастасії Дімід, центральним елементом номера є квітка:

«Квітка – потужний символ українського фольклору та літератури. У багатьох відомих усім українцям творах саме квітка має провідне значення — цілющу силу та любов. У нашій постановці вона стане символом перемоги добра над злом, суперсилом усіх українських дітей. Номер буде дуже популярною серед молодіжної аудиторії стилістикою — аніме з посиланнями до всіх знайомих персонажів, де Анастасія постане в образі української Сейлор Мун. Буде яскраво! Ми використовуємо візуальну фішку, елемент доповненої реальності та інші технічні сценічні елементи у номері», – зазначив Герман Ненов.

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Як проголосувати за Анастасію

Зорове голосування за переможця Дитячого Євробачення-2023 відбудеться онлайн у два етапи.

Починаючи з 21:00 цієї п’ятниці, 24 листопада, Ви можете проголосувати за представницю України Анастасію Дімід онлайн через сайт JESC.TV, перебуваючи в будь-якій точці світу.

Голосування тимчасово припиняється перед початком вистави в неділю, 26 листопада. Коли усі 16 країн-учасників конкурсу виконають свої пісні, голосування відкриється приблизно на 15 хвилин.

Фінал конкурсу транслюватиметься на телеканалі та сайті Суспільного Культура, фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна, а також на сайті Дитячого Євробачення. Початок о 17:00.

Нагадаємо, співак із Одеси MELOVIN став фіналістом Нацвідбору на Євробачення-2024.