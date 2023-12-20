До Одеси скоро приїдуть нові величезні трамваї: подробиці

Фото першого вагону, який вже прямує до Одеси, ширяться в телеграм-каналах.

Поки що це фото з заводу, де виробляють Татри, але перший трамвайний вагон вже незабаром буде в Одесі.

Для міста це буде подія, оскільки востаннє Татра в Одесі з’явилася 8 років тому. Це був трамвай “Татра-Юг К1М” під бортовим номером “7012” 2015-го року випуску. А вагони сімейства «Одісей» та «Одісей Макс» не є новими вагонами — це є модернізацією старих Татр з заміною кузова та електроніки.

Раніше “Одеське життя” писало, що 13 багатосекційних трамваїв необхідні для реалізації проєкту “Північ-Південь”. Тоді в КП «Одесміськелектротранс» повідомили, що купівля нових вагонів дозволить ще більше збільшити обсяги пасажирських перевезень трамваєм завдяки заміні автобусів малої пасажиромісткості на сучасний електротранспорт.

За характеристиками, які надані виробником, К-1Т розроблено як модульну платформу. На цей час розроблено декілька компонувань вагона. До Одеси прибудуть 26-метрові вагони – три секції на шести осях.

Довідка.

«К-1М» — український односекційний трамвайний вагон, призначений для ширококолійних трамвайних систем, що з 2012 року виробляється підприємством «Татра-Юг». Головний офіс знаходиться в Одесі, а виробничі площі – на ДП “Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»” в Дніпрі.

Виробник переміг у 2021 році на тендері на постачання 20 низькопідлогових трамваїв. Їх закупили за кредитні 25 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку.

Вагони “Татра-Юг” характеризуються своєю низькою підлогою. Це дає можливість створити комфортні умови висадки-посадки для пасажирів з дітьми та пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

Головне фото ілюстративне