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Співак з Одеси став фіналістом Нацвідбору на Євробачення-2024

Співак з Одеси став фіналістом Нацвідбору на Євробачення-2024

Сьогодні, 17 листопада, стали відомі імена 10 фіналістів, які боротимуться за право представити Україну на 68-му пісенному конкурсі Євробачення-2024, який наступного року пройде у Швеції.

Але це ще не остаточна кількість учасників. Серед тих, хто пройшов прослуховування, але не потрапив до десятки фіналістів, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному додатку Дія. Саме за його результатами й оберуть ще одного – одинадцятого, учасника.

фіналісти євробачення

Повний список фіналістів буде оприлюднено 29 грудня.

Отже, до десятки фіналістів Національного відбору потрапили:

  • alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
  • Drevo — «Endless chain»
  • INGRET — «Keeper»
  • MÉLOVIN — «DREAMER»
  • NAHABA — «GLASSS»
  • NAZVA — «Slavic English»
  • SKYLERR — «Time is running out»
  • YAGODY — «Tsunamia»
  • YAKTAK — «Lalala»
  • Ziferblat — «Place I Call Home»

Почути пісні 10 фіналістів Національного відбору, з якими вони змагатимуться за право представити Україну на Євробаченні-2024, українці зможуть у січні наступного року.

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А сам фінал Національного відбору відбудеться в лютому 2024 року та пройде у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця відбору та представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Обирати склад журі будуть також українські глядачі шляхом онлайн-голосування.

68-й Пісенний конкурс Євробачення в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Раніше “Одеське життя” писало про співака з Одеси. MELOVIN — псевдонім українського співака Костянтина Бочарова, котрий у 2018 році виграв національний відбір на «Євробачення-2018».

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