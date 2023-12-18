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Одеські “монстри” почали купувати зброю для фронту: допомогти може кожен

Одеські “монстри” почали купувати зброю для фронту: допомогти може кожен

Одеський благодійний фонд “Корпорація монстрів” вперше оголосив збір на зброю для бригад ТРВ та ЗСУ. Для першочергових потреб необхідно зібрати 28 мільйонів гривень на міномети 82 калібру. Сума рекордна, але кожен з нас може зробити свій посильний внесок у нашу оборону.

Важливою новиною поділилася засновниця Фонду Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у facebook.

Раніше ми розповідали, як “монстри” отримали державну ліцензію на закупівлю озброєнь.

За словами Ножевникової, потреба в мінометах «на вчора» складає 110 шт, але починають збір із 66. Ця зброя не тільки потрібна воїнам, вона – для нас з вами. Саме зброя найкраще допомагає зупиняти цю “ракову пухлину”, яка розповзається нашою країною.

“Я не радію цьому і не писатиму «нарешті» «ура» «нічого собі» та інше, що зазвичай пишуть про великі збори. Бо це жах, що ми повинні це робити. Але це потрібно робити тому що держава, нажаль, неспроможна закрити всі потреби.
І черга велика. І ось такі ініціативи суспільства допоможуть отримати зброю деяким бригадам швидше. А це означає, що хтось із ворогів швидше буде знищений. І хтось із наших зможе утримати позиції та позначитися, коли орки лізуть… вони лізуть тут із усіх щілин”, – написала Катерина Ножевнікова.

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Отже, збір на 66 мінометів 82 калібру для п’яти бригад ТРО та ЗСУ відкрито. Для всіх, хто приєднається, пропонується “опція” – можна придбати іменний міномет.

“І він знищуватиме ворога з вашим ім’ям на “борті” або з назвою вашої фірми”, – каже Ножевнікова, зазначивши, що вже зібрано на п’ять мінометів, три з яких іменні.

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