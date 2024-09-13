Ціни на Привозі у розпалі вересня: «Дивись, гроші продають!»

Розплатимося доларами?

Жарти доносяться час від часу:

– Ну ти дивись, гроші продають (маються на увазі сувенірні), та ще й у м’ясо-молочному корпусі!

– Ну то, може, купимо долари та розплатимось за м’ясо?

– Ага, тобі продавці так цими цяцьками «розплатяться», що не встигнеш озирнутися, як опинишся у поліції!

– Зрозуміла, гроші купувати не будемо!

***

– Ну от що ви, чоловіче, той кавун мацаєте та мацаєте? Все дивитись на нього з усіх боків та дивитесь! Та купуйте вже!

– Та я не за кавунами приїхав, а за картоплею…

***

– О, реклама яка гарна: «Смачна та свіжа свинина!»…

– А що ти хотів прочитати?

– Ой, не знаю. Якщо написали отак, то в мене одразу багато питань виникає… Так і кортить запитати: «А що, вона у вас буває несмачною і несвіжою»?

– Запитай, запитай… Таку відповідь почуєш, що ніякого м’яса взагалі не захочеш!..

А що ж там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 25-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 20-90 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 20-35 грн;

огірки – 50-80 грн;

солодкий перець – 25-60 грн;

баклажани – 20-35 грн;

капуста – 30-45 грн;

часник – 110-140 грн;

морква – 25-30 грн;

кукурудза (за один качан) – 5-15 грн;

зелень у пучках – від 15-20 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 25-40 грн;

груші – 30-60 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 60-90 грн;

малина – 90-120 грн;

персики – 35-60 грн;

сливи – 25-50 грн;

абрикоси – 45-80 грн;

кавуни – 10-15 грн;

дині – 25-40 грн;

виноград – 45-75 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-70 грн;

бринза – 160-240 грн;

сир – 80-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 170-180 грн;

шия – 220-230 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 150-170 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-290 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 80-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 60-120 грн.

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