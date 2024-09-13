Ціни на Привозі у розпалі вересня: «Дивись, гроші продають!»

Привоз майже у розпалі вересня нічим не відрізняється від знаменитого ринку у розпалі серпня. Ну хіба що спека не така страшна, та й люди менше поспішають купити необхідне та поїхати собі додому… Привоз великий: тут (так вважається) – «дорогі» ряди, тут – «дешевші».
Розплатимося доларами?
Жарти доносяться час від часу:
– Ну ти дивись, гроші продають (маються на увазі сувенірні), та ще й у м’ясо-молочному корпусі!
– Ну то, може, купимо долари та розплатимось за м’ясо?
– Ага, тобі продавці так цими цяцьками «розплатяться», що не встигнеш озирнутися, як опинишся у поліції!
– Зрозуміла, гроші купувати не будемо!
***
– Ну от що ви, чоловіче, той кавун мацаєте та мацаєте? Все дивитись на нього з усіх боків та дивитесь! Та купуйте вже!
– Та я не за кавунами приїхав, а за картоплею…
***
– О, реклама яка гарна: «Смачна та свіжа свинина!»…
– А що ти хотів прочитати?
– Ой, не знаю. Якщо написали отак, то в мене одразу багато питань виникає… Так і кортить запитати: «А що, вона у вас буває несмачною і несвіжою»?
– Запитай, запитай… Таку відповідь почуєш, що ніякого м’яса взагалі не захочеш!..
А що ж там з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 25-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 20-90 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 20-35 грн;
- огірки – 50-80 грн;
- солодкий перець – 25-60 грн;
- баклажани – 20-35 грн;
- капуста – 30-45 грн;
- часник – 110-140 грн;
- морква – 25-30 грн;
- кукурудза (за один качан) – 5-15 грн;
- зелень у пучках – від 15-20 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 25-40 грн;
- груші – 30-60 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 60-90 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики – 35-60 грн;
- сливи – 25-50 грн;
- абрикоси – 45-80 грн;
- кавуни – 10-15 грн;
- дині – 25-40 грн;
- виноград – 45-75 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 25-70 грн;
- бринза – 160-240 грн;
- сир – 80-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 170-180 грн;
- шия – 220-230 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 150-170 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-290 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 80-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;
- судак – 170-240 грн;
- короп – 60-120 грн.
Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 6 вересня: що подорожчало, що подешевшало?
Фото авторки