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Ціни на Привозі у розпалі вересня: «Дивись, гроші продають!»

Ціни на Привозі у розпалі вересня: «Дивись, гроші продають!»

Привоз майже у розпалі вересня нічим не відрізняється від знаменитого ринку у розпалі серпня. Ну хіба що спека не така страшна, та й люди менше поспішають купити необхідне та поїхати собі додому… Привоз великий: тут (так вважається) – «дорогі» ряди, тут – «дешевші».

Розплатимося доларами?

Жарти доносяться час від часу:

– Ну ти дивись, гроші продають (маються на увазі сувенірні), та ще й у м’ясо-молочному корпусі!

– Ну то, може, купимо долари та розплатимось за м’ясо?

– Ага, тобі продавці так цими цяцьками «розплатяться», що не встигнеш озирнутися, як опинишся у поліції!

– Зрозуміла, гроші купувати не будемо!

***
– Ну от що ви, чоловіче, той кавун мацаєте та мацаєте? Все дивитись на нього з усіх боків та дивитесь! Та купуйте вже!

– Та я не за кавунами приїхав, а за картоплею…

Арбузы на сентябрьском Привозе

***
– О, реклама яка гарна: «Смачна та свіжа свинина!»…

– А що ти хотів прочитати?

– Ой, не знаю. Якщо написали отак, то в мене одразу багато питань виникає… Так і кортить запитати: «А що, вона у вас буває несмачною і несвіжою»?

– Запитай, запитай… Таку відповідь почуєш, що ніякого м’яса взагалі не захочеш!..

Так на Привозе рекламируют свинину

А що ж там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 25-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 20-90 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • огірки – 50-80 грн;
  • солодкий перець – 25-60 грн;
  • баклажани – 20-35 грн;
  • капуста – 30-45 грн;
  • часник – 110-140 грн;
  • морква – 25-30 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 5-15 грн;
  • зелень у пучках – від 15-20 грн.
На Привозе в сентябре
Привоз в сентябре: овощи
Овощные ряды на одесском Привозе
На Привозе: "синенькие" и другие овощи
Одесский Привоз: помидоры
На Привозе: овощи и фрукты
Продавец помидоров на одесском Привозе, 2024 г.
Привоз: торговля овощами
Одесский Привоз: торговля зеленью
Привоз: овощной корпус

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 25-40 грн;
  • груші – 30-60 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 60-90 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики – 35-60 грн;
  • сливи – 25-50 грн;
  • абрикоси – 45-80 грн;
  • кавуни – 10-15 грн;
  • дині – 25-40 грн;
  • виноград – 45-75 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 25-70 грн;
  • бринза – 160-240 грн;
  • сир – 80-100 грн.

Привоз: цены на яйца, сентябрь 2024 г.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Привоз: мясной корпус

Свинина

  • задня частина – 170-180 грн;
  • шия – 220-230 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 150-170 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-290 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 80-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • короп – 60-120 грн.

Привоз: рыба

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 6 вересня: що подорожчало, що подешевшало?

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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