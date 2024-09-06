Чи можливо в Одесі народити дитину безкоштовно?

У вагітної жінки є права

Вагітна має право на вільний вибір пологового будинку серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах. Все необхідне — і ліки, і медичні вироби, і всі потрібні маніпуляції — входить у безоплатний пакет послуг.

Дізнатись адресу та контакти найближчого пологового будинку, в якому безоплатно надають медичну допомогу при пологах, можна в оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Також можна зайти на сайт НСЗУ, обрати аналітичну панель (дашборд) «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». У фільтрі «Населений пункт» обрати своє місто, а у фільтрі «Група послуг» — «Медична допомога при пологах» (пункт №7).

Але важливо, що вагітна може обирати пологовий будинок, а не лікаря, з яким народжувати. Програма медгарантій покриває пологи лише з черговою акушерською бригадою.

Оплата чи благодійний внесок?

Досить часто, коли вагітна потрапляє до пологового будинку, її родині пропонують зробити благодійний внесок. Наскільки це правомірно з юридичної точки зору, пояснюється у законах та підзаконних актах.

Згідно з регламентом постанови Кабміну №1222 «Про порядок отримання добровільних благодійних внесків бюджетними установами» та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», благодійні внески є необов’язковими. А їх розміри кожний пацієнт визначає на власний розсуд або ж від сплати може взагалі відмовитись.

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Що надається безкоштовно?

Медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою,

партнерські пологи,

ведення неускладнених та ускладнених пологів,

проведення ургентного або планового (за медичними показаннями) кесаревого розтину,

моніторинг стану роділлі й плода,

зниження відчуття болю — епідуральна аналгезія та інші методи,

анестезіологічне забезпечення,

лабораторні та інструментальні дослідження 24/7,

консультування лікарями інших спеціальностей,

проведення постконтактної антиретровірусної терапії для профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів,

пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених,

щеплення для немовляти,

консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контра­цепції,

надання психологічної підтримки,

харчування в умовах стаціонару тощо.

Якщо порушені права породіллі

Вимагання плати за надання наведеного переліку медичних послуг з черговою акушерською бригадою є порушенням прав пацієнтки. Виключення становлять лише додаткові послуги — наприклад, перебування у палаті підвищеної комфортності, за це доведеться заплатити.

У випадку, коли вимагають гроші за гарантований державою пакет послуг, потрібно подати скаргу до керівника медзакладу (медичного директора), департаменту охорони здоров’я міста чи регіону або до власника медзакладу — відповідного органу місцевої влади (зазвичай у назві лікарні чи пологового будинку зазначено, хто є власником).

Якщо не вдається розв’язати проблему на місцевому рівні, подавайте скаргу в НСЗУ:

через контакт-центр — 16-77,

на електронну адресу — [email protected],

листом на адресу — 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 19.

Секретна інформація?

Насправді інформація про те, що держава сплачує за пологи, не дуже поширюється серед населення. Зокрема, на сайті Одеського пологового будинку №7 є перелік речей, з якими вагітна повинна приїхати до пологового будинку. Є перелік документів на дитину, які можна швидко оформити за допомогою програми «еМалятко». А от інформації, за яких умов пологи мають бути безкоштовними, немає.

Більшість пологових будинків в Одесі тепер є підрозділами міських лікарень. На сайтах цих лікарень теж відсутня інформація про право жінки на безкоштовні пологи.

В якому випадку доведеться платити?

У тому випадку, коли жінка бажає, щоб пологи приймав конкретний лікар, а не чергова акушерська бригада. На таку ситуацію програма державних медичних гарантій не розповсюджується.