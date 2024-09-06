Чи можливо в Одесі народити дитину безкоштовно?

«Мені відмовили у наданні безоплатної допомоги при пологах, тому довелося платити», «Невже можна народжувати безкоштовно навіть тоді, коли потрібна епідуральна анестезія?», «Мені п’ять років тому кесарів розтин коштував тисячу доларів, тож якось не віриться, що зараз щось змінилось». Обговорення питання вартості пологів свідчить, що більшість користувачок соціальних мереж не знайомі з програмою державних медичних гарантій на 2024 рік, де пологи віднесені до тих видів допомоги, за які сплачує держава. Але за певних умов.
У вагітної жінки є права
Вагітна має право на вільний вибір пологового будинку серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах. Все необхідне — і ліки, і медичні вироби, і всі потрібні маніпуляції — входить у безоплатний пакет послуг.
Дізнатись адресу та контакти найближчого пологового будинку, в якому безоплатно надають медичну допомогу при пологах, можна в оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Також можна зайти на сайт НСЗУ, обрати аналітичну панель (дашборд) «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». У фільтрі «Населений пункт» обрати своє місто, а у фільтрі «Група послуг» — «Медична допомога при пологах» (пункт №7).
Але важливо, що вагітна може обирати пологовий будинок, а не лікаря, з яким народжувати. Програма медгарантій покриває пологи лише з черговою акушерською бригадою.
Оплата чи благодійний внесок?
Досить часто, коли вагітна потрапляє до пологового будинку, її родині пропонують зробити благодійний внесок. Наскільки це правомірно з юридичної точки зору, пояснюється у законах та підзаконних актах.
Згідно з регламентом постанови Кабміну №1222 «Про порядок отримання добровільних благодійних внесків бюджетними установами» та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», благодійні внески є необов’язковими. А їх розміри кожний пацієнт визначає на власний розсуд або ж від сплати може взагалі відмовитись.
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Що надається безкоштовно?
- Медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою,
- партнерські пологи,
- ведення неускладнених та ускладнених пологів,
- проведення ургентного або планового (за медичними показаннями) кесаревого розтину,
- моніторинг стану роділлі й плода,
- зниження відчуття болю — епідуральна аналгезія та інші методи,
- анестезіологічне забезпечення,
- лабораторні та інструментальні дослідження 24/7,
- консультування лікарями інших спеціальностей,
- проведення постконтактної антиретровірусної терапії для профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів,
- пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених,
- щеплення для немовляти,
- консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції,
- надання психологічної підтримки,
- харчування в умовах стаціонару тощо.
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Якщо порушені права породіллі
Вимагання плати за надання наведеного переліку медичних послуг з черговою акушерською бригадою є порушенням прав пацієнтки. Виключення становлять лише додаткові послуги — наприклад, перебування у палаті підвищеної комфортності, за це доведеться заплатити.
У випадку, коли вимагають гроші за гарантований державою пакет послуг, потрібно подати скаргу до керівника медзакладу (медичного директора), департаменту охорони здоров’я міста чи регіону або до власника медзакладу — відповідного органу місцевої влади (зазвичай у назві лікарні чи пологового будинку зазначено, хто є власником).
Якщо не вдається розв’язати проблему на місцевому рівні, подавайте скаргу в НСЗУ:
- через контакт-центр — 16-77,
- на електронну адресу — [email protected],
- листом на адресу — 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 19.
Секретна інформація?
Насправді інформація про те, що держава сплачує за пологи, не дуже поширюється серед населення. Зокрема, на сайті Одеського пологового будинку №7 є перелік речей, з якими вагітна повинна приїхати до пологового будинку. Є перелік документів на дитину, які можна швидко оформити за допомогою програми «еМалятко». А от інформації, за яких умов пологи мають бути безкоштовними, немає.
Більшість пологових будинків в Одесі тепер є підрозділами міських лікарень. На сайтах цих лікарень теж відсутня інформація про право жінки на безкоштовні пологи.
В якому випадку доведеться платити?
У тому випадку, коли жінка бажає, щоб пологи приймав конкретний лікар, а не чергова акушерська бригада. На таку ситуацію програма державних медичних гарантій не розповсюджується.