Мати й дитина захворіли на тяжку хворобу: чому важливо щеплення від кору

Кір нагадає про себе

Про можливість появи випадків захворювання на кір лікарі попереджали ще з початку року. Зокрема, в Одеській міській дитячій поліклініці № 5 з березня були зафіксовані 4 підозри на кір, і один випадок мав підтвердження.

— Кір – небезпечне, дуже заразне інфекційне захворювання, що швидко поширюється, – каже лікар-педіатр дитячої поліклініки № 5 Вікторія Любецька. – Девʼять з десяти людей, з якими контактувала інфікована особа, захворіють, якщо не були щеплені.

Вірус поширюється під час кашлю чи чхання, лишається активним і живе у повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Інфікована людина може передавати вірус за чотири дні до і за чотири дні після появи в неї характерного для цього захворювання висипу.

Маскується під звичайну нежить

— Вікторіє Ігорівно, з чого починається і який перебіг кору?

— Починається захворювання зі значного підвищення температури. Це відбувається за 10-12 днів після інфікування і триває 4-7 днів. На початковій стадії можуть виникати нежить, кашель, почервоніння очей, сльозотеча, а також зʼявлятись дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік.

За кілька днів зʼявляється висип – спочатку, як правило, на обличчі та верхній частині шиї. Приблизно за 3 дні висип розповсюджується по всьому тілу. Він тримається 5-6 днів, а потім зникає. За появи перших симптомів треба відразу звертатись до лікаря!

— Кір страшний своїми наслідками…

— Так, особливо у дітей віком до 5 років. Серед ускладнень кору – запалення середнього вуха (отит) запалення дихальних шляхів (бронхіт), пневмонія, діарея, енцефаліт. Ця недуга може призвести навіть до смерті. Вона також небезпечна для вагітних жінок – може призвести до ускладнень вагітності, передчасних пологів чи навіть до викидня.

Як лікується кір

Спеціального лікування кору не існує. Найкращий захист від нього – вакцинація. В Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК). Вона безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист. Для найкращого захисту дитина має отримати 2 дози вакцини – в один рік і в шість років. Але якщо дитина пропустила одне щеплення, це теж не є проблемою. Щоб зробити щеплення, треба звернутись до педіатра або сімейного лікаря. І питання буде вирішене.

Блогер, який проти вакцинації, нічим не ризикує

— На яких підставах найчастіше батьки відмовляються робити щеплення дитині?

— На жаль, батьки в інтернеті начитуються багатьма матеріалами різних блогерів, які не є фахівцями, не є лікарями, щодо розвитку після вакцинації аутизму, затримки розумового розвитку та мовлення. Наші спроби довести, що на аутизм, затримки розвитку та мовлення часто страждають невакциновані діти, не завжди завершуються порозумінням. Батьки доходять висновку про користь вакцин лише тоді, коли їх дитина захворіла. Тоді вони плачуть, страждають. Але вже нічого змінити не можна. Треба було дослухатись фахівців, а не людей, які виступають проти вакцинації лише для того, аби збільшити кількість підписників.

— Вікторіє Ігорівно, була інформація, що вакцини проти кору в Одесі немає…

— Ні, вакцина КПК є в достатній кількості. І зберігається вона з дотриманням всіх необхідних умов.

— А як поводитись дорослим, якщо вони не знають своєї вакцинальної історії. Не памʼятають, мали щеплення чи ні?

— Ми радимо їм звернутись до сімейного лікаря і вирішити питання про щеплення. Бо доросла людина може заразитись на кір від дитини і буде джерелом інфекції для оточуючих. Запобігти цьому можна лише шляхом проведення щеплення.

На останок додамо, що дітям щеплення на кір є безоплатним. А от дорослим вакцину доведеться придбати власним коштом. В Одеських аптеках від кору, паротиту та краснухи є вакцина Пріорикс (Бельгія), одна доза якої коштує майже 600 гривень. Зазвичай схема імунізації дорослих передбачає введення двох доз вакцини із мінімальним інтервалом у 28 днів.

Фото: Вікторія Любецька

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