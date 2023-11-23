Новини Одеси та Одеської області

Хто в Україні може отримувати пенсію та соціальну допомогу одночасно

Хто в Україні може отримувати пенсію та соціальну допомогу одночасно

Деякі українці мають право на отримання пенсії та соціальної допомоги одночасно. Кого це стосується, розповіли у Пенсійному фонді (ПФУ).

За даними ПФУ, право на подвійні виплати пов’язане із певними обставинами у дитинстві. Так, особи з інвалідністю з дитинства мають право, зокрема, на допомогу з догляду за дитиною з інвалідністю.

Які виплати отримують особи з інвалідністю з дитинства

Українці, яким встановили наявність інвалідності до 18 років, отримують допомогу залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, яка у 2023 році становить 2093 грн.

  • І група – 100% від прожиткового мінімуму – 2093 грн;
  • ІІ група – 80% від прожиткового мінімуму – 1674,40 грн;
  • III група – 60 від прожиткового мінімуму – 1255,80 грн.

Діти з інвалідністю віком до 18 років отримують 70% від прожиткового мінімуму для осіб, на даний час це 1465,10 грн.

Читайте також: Чи можна отримувати субсидію та пільгу одночасно?

Додаткові виплати для осіб з інвалідністю з дитинства

Водночас, пояснюють у Пенсійному фонді, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», люди з інвалідністю з дитинства, яким інвалідність встановлена у віці до 18 років та які отримують державну соціальну допомогу, також можуть одночасно отримувати інші види виплат, наприклад, допомога з догляду за дитиною з інвалідністю або пенсію у зв’язку зі втратою годувальника.

Пенсії та соцвиплати: що зміниться у 2024 році

Згідно з ухваленим Держбюджетом на 2024 рік, з 1 січня 2024 року мінімальний розмір пенсії складе 2200 грн. Також планується встановити прожитковий мінімум:

  • для працездатних осіб – 2700 грн;
  • для тих, хто втратив працездатність – 2300 грн;
  • для дітей – 2200 грн.

Вас може зацікавити:

Фото zayava.info

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати