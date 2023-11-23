Хто в Україні може отримувати пенсію та соціальну допомогу одночасно

Деякі українці мають право на отримання пенсії та соціальної допомоги одночасно. Кого це стосується, розповіли у Пенсійному фонді (ПФУ).
За даними ПФУ, право на подвійні виплати пов’язане із певними обставинами у дитинстві. Так, особи з інвалідністю з дитинства мають право, зокрема, на допомогу з догляду за дитиною з інвалідністю.
Які виплати отримують особи з інвалідністю з дитинства
Українці, яким встановили наявність інвалідності до 18 років, отримують допомогу залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, яка у 2023 році становить 2093 грн.
- І група – 100% від прожиткового мінімуму – 2093 грн;
- ІІ група – 80% від прожиткового мінімуму – 1674,40 грн;
- III група – 60 від прожиткового мінімуму – 1255,80 грн.
Діти з інвалідністю віком до 18 років отримують 70% від прожиткового мінімуму для осіб, на даний час це 1465,10 грн.
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Додаткові виплати для осіб з інвалідністю з дитинства
Водночас, пояснюють у Пенсійному фонді, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», люди з інвалідністю з дитинства, яким інвалідність встановлена у віці до 18 років та які отримують державну соціальну допомогу, також можуть одночасно отримувати інші види виплат, наприклад, допомога з догляду за дитиною з інвалідністю або пенсію у зв’язку зі втратою годувальника.
Пенсії та соцвиплати: що зміниться у 2024 році
Згідно з ухваленим Держбюджетом на 2024 рік, з 1 січня 2024 року мінімальний розмір пенсії складе 2200 грн. Також планується встановити прожитковий мінімум:
- для працездатних осіб – 2700 грн;
- для тих, хто втратив працездатність – 2300 грн;
- для дітей – 2200 грн.
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