Патладжан-манджаси – найулюбленіша Бесарабська страва з баклажанів та помідорів

Баклажани печуть, по можливості це краще зробити на відкритому вогні, щоб вийшли з димком. Потім їх охолоджують, чистять і дають стекти зайвій волозі.

Перці обсмажують на олії.

Окремо на олії в сковороді засмажується накришена цибуля і перетерті стиглі помідори. Що більше томатів – то краще. Сіль, цукор та спеції – на смак. На завершення засмажку змішують з печеними баклажанами і ще трохи тушать. Знявши з вогню, дрібно кришать кілька зубчиків часнику.

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Страву подають порційно у невеликих піалах, викладаючи кілька перців та заливаючи сумішшю зі сковороди.

Патладжан-манджаси зазвичай подається з холодними закусками. Їдять овочеву страву, вмочаючи свіжий хліб. Така смакота, що, здається, вже більше нічого і не треба.

Зимовий варіант страви

Є й зимовий варіант страви, її як гагаузи, так і представники інших народів Бессарабії, заготовляють у неймовірних кількостях – і з’їдається все.

Пропорції та послідовність такі. У казані 15 хвилин кип’ятять 1,5 кілограма перетертих помідорів (можна пропустити через м’ясорубку) з додаванням 200 грамів цукру, 2,5 столових ложок солі, 150 грамів оцту та 1 склянки рослинної олії. В отриману масу кидають 1,5 кілограма цибулі, нарізаної соломкою, кип’ятять ще 10 хвилин. Потім у казан відправляють 3 кілограми болгарського перцю, накришеного соломкою (підходить червоний, зелений, можна впереміш), і кип’ятять ще 15 хвилин.

У гарячому вигляді манджу розкладають у стерилізовані банки та закручують металевою кришкою.

Із зазначеної кількості овочів виходить 5 літрових банок.

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