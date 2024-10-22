Новини Одеси та Одеської області

Патладжан-манджаси – найулюбленіша Бесарабська страва з баклажанів та помідорів

Патладжан-манджаси – найулюбленіша Бесарабська страва з баклажанів та помідорів

Назву цієї страви на гагаузький манер — патладжан-манджаси — нелегко вимовити. Гагаузи пояснюють, що перше слово говорить про те, що головний овоч у цій страві – помідори (патладжан). А перець, сині та цибуля – його супутники. «Одеське життя» презентує рецепт цієї смачної страви, яка підійде і на осінь, і на зиму.

Баклажани печуть, по можливості це краще зробити на відкритому вогні, щоб вийшли з димком. Потім їх охолоджують, чистять і дають стекти зайвій волозі.

Перці обсмажують на олії.

Окремо на олії в сковороді засмажується накришена цибуля і перетерті стиглі помідори. Що більше томатів – то краще. Сіль, цукор та спеції – на смак. На завершення засмажку змішують з печеними баклажанами і ще трохи тушать. Знявши з вогню, дрібно кришать кілька зубчиків часнику.

Читайте також: Найцікавіші кулінарні традиції та страви Одеси

Страву подають порційно у невеликих піалах, викладаючи кілька перців та заливаючи сумішшю зі сковороди.

Патладжан-манджаси зазвичай подається з холодними закусками. Їдять овочеву страву, вмочаючи свіжий хліб. Така смакота, що, здається, вже більше нічого і не треба.

Зимовий варіант страви

манжа на зиму

Є й зимовий варіант страви, її як гагаузи, так і представники інших народів Бессарабії, заготовляють у неймовірних кількостях – і з’їдається все.

Пропорції та послідовність такі. У казані 15 хвилин кип’ятять 1,5 кілограма перетертих помідорів (можна пропустити через м’ясорубку) з додаванням 200 грамів цукру, 2,5 столових ложок солі, 150 грамів оцту та 1 склянки рослинної олії. В отриману масу кидають 1,5 кілограма цибулі, нарізаної соломкою, кип’ятять ще 10 хвилин. Потім у казан відправляють 3 кілограми болгарського перцю, накришеного соломкою (підходить червоний, зелений, можна впереміш), і кип’ятять ще 15 хвилин.

У гарячому вигляді манджу розкладають у стерилізовані банки та закручують металевою кришкою.

Із зазначеної кількості овочів виходить 5 літрових банок.

Читайте також:

Антонина Бондарева (Рени)
Антоніна Бондарєва ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk