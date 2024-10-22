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Патладжан-манджасы — самое любимое Бессарабское блюдо из баклажанов и помидоров

Патладжан-манджасы — самое любимое Бессарабское блюдо из баклажанов и помидоров

Название этого блюда на гагаузский манер — патладжан-манджасы — нелегко выговорить. Гагаузы объясняют, что первое слово говорит о том, что главный овощ в этом блюде — помидоры (патладжан). А перец, сини и лук — его спутники. «Одесская жизнь» презентует рецепт этого вкусного блюда, которое подойдет и на осень, и на зиму.

Баклажаны пекут, по возможности это лучше сделать на открытом огне, чтобы получились с дымком. Затем их охлаждают, чистят и дают стечь лишней влаге.

Перцы обжаривают на растительном масле.

Отдельно на масле в сковороде зажаривается накрошенный лук и перетертые спелые помидоры. Чем больше томатов — тем лучше. Соль, сахар и специи — по вкусу. В завершение зажарку смешивают с печеными баклажанами и еще немного тушат. Сняв с огня, мелко крошат несколько зубчиков чеснока.

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Блюдо подают порционно в небольших пиалах, выкладывая несколько перцев и заливая смесью из сковороды.

Патладжан-манджаси обычно подается с холодными закусками. Едят овощное блюдо, обмакивая свежий хлеб. Такая вкуснятина, что, кажется, уже больше ничего и не надо.

Зимний вариант блюда

манжа на зиму

Есть и зимний вариант блюда, его как гагагаузы, так и представители других народов Бессарабии, заготавливают в невероятных количествах — и съедается все.

Пропорции и последовательность таковы. В казане 15 минут кипятят 1,5 килограмма перетертых помидоров (можно пропустить через мясорубку) с добавлением 200 граммов сахара, 2,5 столовых ложек соли, 150 граммов уксуса и 1 стакана растительного масла. В полученную массу бросают 1,5 килограмма лука, нарезанного соломкой, кипятят еще 10 минут. Затем в котел отправляют 3 килограмма болгарского перца, накрошенного соломкой (подходит красный, зеленый, можно вперемешку), и кипятят еще 15 минут.

В горячем виде манджу раскладывают в стерилизованные банки и закручивают металлической крышкой.

Из указанного количества овощей получается 5 литровых банок.

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