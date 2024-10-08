Як в Америці готують нестоїтський борщ з Одещини: рецепт (відео)

Борщ – з власного городу

Як зазначає пані Валентина, влітку в селі, щоб зварити борщ, на базар не треба бігти. Все є на городі. Тож потрібно накопати декілька кущів картоплі, вирвати зо дві моркви, червоний буряк, зірвати з куща декілька солодких перчин, одну капустину, нарвати пучок петрушки, цибулину і зібрати стиглих червоних помідорів. Все почистити, помити і по мірі закипання закласти в каструлю з борщем. Взимку всі овочі зберігаються у погребі.

М’ясом борщ не зіпсувати

– У борщі має бути м’ясо. Обовʼязково. Свинячі ребра або домашня курочка, можна і телятину. М’ясо надає борщу особливого смаку. Хоча є і пісний борщ, тоді мʼясо може замінити квасоля – теж смачно, – ділиться господиня. – На плиті закипає в каструлі вода і в киплячу воду я опускаю чисто вимите мʼясо. Воно закипає, знімається шум і залишається кипіти під кришкою. В цей час я готую овочі. Все чищу і нарізаю або використовую тертку.

По черзі опускаю цибулю, моркву, буряк і картоплю.

Зажарка додає особливого смаку

Окремо на сковорідці смажу цибулю, моркву і додаю натертий на крупній терці червоний буряк. Все разом смажиться. У цю суміш додаю цукор – приблизно 2 столові ложки, перемішую, вичавлюю сік одного лимона, трохи солі, потім додаю томатну пасту або помідори. Зажарка готова.

У киплячий борщ додаю нашинковану капусту, солодкий перець, лавровий лист. Кипить недовго – не люблю переварені овочі.

Потім додаю зажарку, зелень, солю. Накриваю кришкою і залишаю все разом перекіпіти, виключаю плиту і даю борщу настоятися.

Червоний, солодко-кислий, пахнючий борщ готовий. Ложка в ньому стоїть.

Смакуйте зі сметаною, часником, гострим перцем, гірчицею, шматочком сала – на ваш смак.

Три локації трьох видів борщу

– Навіть сказати не можу, скільки літрів борщу я зварила за своє життя. А от свої особисті борщі поділяю на три види:

Сільський Нестоїтський Український Міський Одеський Український Американський Український борщ

Всі вони наповнені моєю любов’ю і душею. До кожного з них йдуть смачні паляниці, рецептом яких я також поділюсь з читачами «Одеського життя»

Дивіться також відео, скільки коштує борщ в Одесі, Львові, Бухаресті та Нью-Йорку, в якому “Одеське Життя” порівнює ціни на основні компонети борщу в трьох країнах: Україні (Одеса та Львів), Румунії та сполучних Штатах Америки.



На анонсному фото: український борщ, зварений Валентиною Мемей в Америці