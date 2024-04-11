Історія гагаузів за 10 хвилин: про що дівчина з Котловини розповіла всій Україні

Про кілька століть – за десять хвилин

У фінальному конкурсі, який пройшов у місті Кропивницький, у секції «Історичні музеї» зустрілися 23 найкращі юні екскурсоводи з різних областей України.

— Складність полягала в тому, щоб лише за десять хвилин повністю розкрити тему, при цьому історія гагаузів налічує століття, — поділилася своїми враженнями керівниця фіналістки Ніна Іванівна Дейнека. — Журі судило неупереджено, чесно. Роботи, які посіли два перші місця (їх вибороли діти з Київської та Чернігівської областей), справді були дуже цікавими. Але й ми отримали високі оцінки. Наша Настя – досвідчений гід, веде екскурсії у Котловинському музеї вже четвертий рік. Вона глибоко знає матеріал, написала наукову працю у Малій академії наук, присвячену гагаузькому національному костюму. Якби під час презентації члени журі поставили Анастасії додаткові запитання, вона, безперечно, готова була дати вичерпні відповіді. Але запитань не виникло: як сказав один із членів журі, про гагаузів він почув у своєму житті вперше, але після десятихвилинної розповіді склалося враження, що вже побував у музеї Котловини. Ми вдячні всім, хто допомагав у підготовці.

«Проінспектували» всі горища

Які складові успіху? Адже вже не вперше вихованець Котловинської школи успішно представляє Одещину на Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів.

— Насамперед це велика заслуга Ніни Іванівни Дейнеки, яка веде гурток «Юний екскурсовод», під її керівництвом займаються 20 учнів 3-11 класів, — розповідає директорка Котловинського ліцею Прасковія Яківна Долапчи. — Кожному учню спочатку дається локальна тема, він розповідає про один експонат, потім бере окремий стенд, окрему тему. Коли учень стає старшим, він може провести і оглядову, і тематичну екскурсії. Це робота не одного дня. Ніна Іванівна вміло організовує роботу. Незважаючи на те, що в неї всього лише 0,25 ставки, фактично вона працює на цілу ставку плюс 0,25, не рахуючись з часом. Вона сама любить цю роботу та захоплює нею дітей. Вони дізнаються багато цікавого, постійно у пошуку. Діти вже «проінспектували» у нашому селі всі горища та комори, куди дорослі складали непотрібні сьогодні старі знаряддя праці, посуд, одяг та інше. Таким чином, у нас у музеї вже зібрано понад 4,5 тисячі експонатів. Тобто керівниця та її вихованці ведуть цілеспрямовану роботу зі збагачення нашого музею, і це виховує у дітях почуття любові до своєї історії, що необхідно та актуально завжди.

Нова експозиція – про сучасних героїв

Майбутнім у Котловині теж опікуються: мешканці цього села продовжують постійно допомагати фронту. Як ми вже розповідали, минулого року мешканці села Котловина взяли участь у регіональному конкурсі «Благодійна Одещина» та посіли третє місце у номінації «Колективне волонтерство».

— Патріотичне виховання починається зі шкільної лави, – каже Прасковія Долапчи. – Ми купуємо нашим захисникам термобілизну, грілки, спальні мішки, в’яжемо теплі шкарпетки, печемо солодощі. З таких «дрібниць» складається робота, яка виховує в дітей почуття відповідальності. Якщо є почуття відповідальності, тоді є успіх. Там, де недбалість, успіху не буде. Ми знаємо, що сьогодні на фронті боронять незалежність України принаймні 17 мешканців нашого гагаузького села. Зараз ми оформляємо нову експозицію у музеї, яка розповість про наших героїв. На виставці можна побачити подаровані нам експонати – роботи, виготовлені з гільз та уламків.

«Перехідна указка» екскурсовода

Зараз Анастасія Беркуця, фіналістка конкурсу, готується до іспитів, вступу до вишу та до ритуалу – передачі указки одному з молодших ліцеїстів.

— У кожного екскурсовода є «фірмова» тема, яка передається естафетою, — пояснила Ніна Іванівна. – Тема, на якій усі ці роки спеціалізувалася Анастасія Беркуця, – це творчість художника, уродженця села Котловина Віктора Чернова. Будете в Котловині — ласкаво просимо до музею, ви будете вражені!