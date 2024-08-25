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Літній театр Міського саду: море пива, сувеніри та збір на ЗСУ (фоторепортаж)

Літній театр Міського саду: море пива, сувеніри та збір на ЗСУ (фоторепортаж)

У Літньому театрі одеського Міського саду третій день триває фестиваль Odesa Beer Festival. Це – Марафон благодійних ярмарків крафтових виробників України «Незламні».

Море крафтового пива, сувеніри, смаколики, чудова музична програма. І головне – збір коштів на допомогу тим, хто захищає Україну.

Фестиваль… Яке мирне слово! Та зараз, у часи повномасштабної війни, воно наповнене й іншим змістом, та й проходить з нагадуванням про найближчі сховища. Але ж чую від дитини: «То це в нас свято?!».

Так, свято. Бо вихідний, літо, музика… І на фестивалі (вхід безплатний) є чим помилуватися, дітям – погратися і пригоститися смаколиками, дорослим – відчути смак холодного пива від крафтових виробників, а ще обрати сувенір, чи якусь корисну річ. А, може, просто щось на згадку.

Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, за стойкой
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, за стойкой
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival в Одессе
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, посетители
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, 25 августа 2024

«Ярмарок має компактний формат, створений в кращих традиціях фестивалю! На гостей чекає мальовнича локація та як завжди чудова музична програма! Найсмачніша крафтова продукція з усієї країни від кращих представників малого бізнесу! Як завжди зберуться крафтяри та вуличні шеф-повари, які знов об’єднаються для вас в одному місці, щоб нагадувати усьому світу, що ми міцно тримаймося, бо ми незламні, й попри все вміємо насолоджуватися життям! На майданчику будуть створені гостьові зони та багато сидячих місць», – наголошують організатори.

Все так і є… На фестивалі – особлива атмосфера, яка подобається усім, хто сюди завітав.

Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, ТаврияВ
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, тент
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, Херсон
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, сувениры
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, шашлык

Людей багато. Придивляюсь: люди стали частіше усміхатися. Бо ж таке дійство дійсно налаштовує на посмішку, гарний настрій та впевненість у Перемогу.

До речі, нагадаємо, що подібний фестиваль проходить в Одесі під час війни вже не вперше.

Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, столики, посетители
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, закуски
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, Ждун
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, торговля сувенирами
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, украшения
Фестиваль-ярмарка Odesa Beer Festival, игрушки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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