Последнее воскресенье лета: жара не спешит покидать Одессу (фоторепортаж)

Воскресенье… Здесь – какая-то необычная тишина, здесь – наоборот – очень много людей. Присматриваешься к растениям, цветам и деревьям – видишь признаки осени. Но они такие «невнятные», что может показаться, что оказался не в конце августа, а где-то в разгаре июля.

Городской сад наполняется людьми с утра. Очень хочется постоять поближе к фонтану, но он на солнце. Вот и обычно люди ищут скамейку в тени, кто-то даже с ноутбуком: работает себе на свежем воздухе.

Неторопливо проходятся одесситы и гости (о, как их много!) по старому нашему Горсаду, присматриваются, рассуждают о чем-то «наболевшем». А наболевшего много: вчера исполнилось ровно два с половиной года, как идет полномасштабная война.

– Свет таки будут отключать, или, может, как-нибудь обойдется?

– Вчера на Новом была… Такой он дорогой стал, почти ничего не купила…

– Вот как война началась, мне постоянно нужно какие-то упражнения делать, чтобы выйти на улицу… И почему оно так?

Музыканты на улицах… Голуби тоже ищут тень… Возле лотков с мороженым – небольшие очереди… Людей приглашают на экскурсии… Кажется, все равно кажется, что нет никакой войны. Но вот раздастся тревога – и вижу, вот это «мы уже к этому привыкли» – все же преувеличение. Потому что лица людей становятся другими.

Последнее воскресенье лета… Время бежит и бежит: вспоминаю, как еще недавно любовались мы первыми листьями на деревьях, первоцветами и другими признаками весны.

Но как бы время не торопилось, неизменным остается одно: вера и надежда.

Вы только присмотритесь к нашим фото!..

Держимся!

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