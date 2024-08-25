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Последнее воскресенье лета: жара не спешит покидать Одессу (фоторепортаж)

Последнее воскресенье лета: жара не спешит покидать Одессу (фоторепортаж)

Последнее воскресенье лета… Но это если посмотреть календарь. А как выйдешь на улицу – кажется, лето совсем не собирается покидать Одессу. Солнце, жара… Одесские улицы словно никак не могут напиться вволю солнечных лучей.

Воскресенье… Здесь – какая-то необычная тишина, здесь – наоборот – очень много людей. Присматриваешься к растениям, цветам и деревьям – видишь признаки осени. Но они такие «невнятные», что может показаться, что оказался не в конце августа, а где-то в разгаре июля.

Городской сад наполняется людьми с утра. Очень хочется постоять поближе к фонтану, но он на солнце. Вот и обычно люди ищут скамейку в тени, кто-то даже с ноутбуком: работает себе на свежем воздухе.

Девушка в одесском Горсаду
Август в Одессе
Август в Одессе, Ротонда
В Горсаду
Август в Одессе, фонтан
одесский Горсад летом
Август в Одессе, аллея
Август в Горсаду
Август в Одессе, Горсад, зелень
Август в Одессе, девушка гуляет

Неторопливо проходятся одесситы и гости (о, как их много!) по старому нашему Горсаду, присматриваются, рассуждают о чем-то «наболевшем». А наболевшего много: вчера исполнилось ровно два с половиной года, как идет полномасштабная война.

– Свет таки будут отключать, или, может, как-нибудь обойдется?

– Вчера на Новом была… Такой он дорогой стал, почти ничего не купила…

– Вот как война началась, мне постоянно нужно какие-то упражнения делать, чтобы выйти на улицу… И почему оно так?

Август в Одессе, цветы
Август в Одессе, клумба
Август в Одессе, на улице
Август в Одессе, листья
Август в Одессе, дерево
Август в Одессе, розовые цветы
Август в Одессе, трамвай и ветка
Летняя зелень, Одесса
Август в Одессе, Одесса - Украина

Музыканты на улицах… Голуби тоже ищут тень… Возле лотков с мороженым – небольшие очереди… Людей приглашают на экскурсии… Кажется, все равно кажется, что нет никакой войны. Но вот раздастся тревога – и вижу, вот это «мы уже к этому привыкли» – все же преувеличение. Потому что лица людей становятся другими.

Последнее воскресенье лета… Время бежит и бежит: вспоминаю, как еще недавно любовались мы первыми листьями на деревьях, первоцветами и другими признаками весны.

Но как бы время не торопилось, неизменным остается одно: вера и надежда.

Вы только присмотритесь к нашим фото!..

Держимся!

Август в Одессе, картины
Август в Одессе, воздушные шары
Август в Одессе, 25.08.24
Август в Одессе, голуби
Август в Одессе, стайка голубей
Центр Одессы, август 2024
Август в Одессе, котик
Август в центре Оддессы
Август в Одессе, музыканты

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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