Новий базар наприкінці липня: продуктовий набір від спеки і ціни на 29 липня

Шуткувати будемо чи щось купляти?

– Мені, будь ласка, продуктовий набір від спеки, – «серйозно» просить чоловік.

– Шуткувати будемо чи щось купляти? Купуйте овочі, а не м’ясо в спеку. Буде вам щастя.

– У м’ясних рядах продавці з цим не згодні…

– А у молочних?..

У м’ясо-молочному корпусі жінка придивляється до ляльки, яка прикрасила прилавок:

– Це для чого?

– Для краси…

– Якої ще краси?

– Боже, що війна та спека з людьми робить!.. Усміхніться та йдіть собі далі.

– Чому це я повинна усміхатися?..

– Та нічого ви не винні… Он краще сиру візьміть…

– Ага, з такими цінами на ваш сир…

До речі, а що ж там з цінами на спекотному Новому?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

картопля – 20-25 грн;

цибуля – 20-30 грн;

помідори – 40-100 грн;

буряк – 25-30 грн;

кабачки – 15-40 грн;

огірки – 50-75 грн;

солодкий перець – 40-100 грн;

баклажани – 30-35 грн;

капуста – 15-40 грн;

морква – 30-35 грн;

часник молодий – 130-160 грн;

кукурудза (за один качан) – 15-25 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

яблука – 40 грн;

лимони – 70-90 грн;

банани – 60-80 грн;

гранати – 90-120 грн;

сливи – 50-80 грн;

абрикоси – 50-80 грн;

персики – 45-80 грн;

кавуни – 15-25 грн;

дині – 30-60 грн.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 30-60 грн;

бринза – 150-250;

сир – 70-180 грн.

Ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

задня частина – 220-250 грн;

антрекот – 200-250 грн;

шия – 220-270 грн;

ребра – 150-170 грн.

Свинина

задня частина – 180-200;

шия – 220-240 грн;

лопатка – 200-210 грн;

ребра – 180-190 грн;

несолоне сало – від 60 грн (тонке) до 220 грн (товсте);

солоне сало – від 180 грн (тонке) до 260 грн (товсте).

Що почому у рибних місцях Нового базару

короп – 90-140;

товстолобик – 90-140 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 180-250 грн.

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Фото авторки