Новий базар наприкінці липня: продуктовий набір від спеки і ціни на 29 липня

Новий базар наприкінці липня: продуктовий набір від спеки і ціни на 29 липня

Новий базар наприкінці липня… Знову спека… Багато хто починає «забіг за продуктами» з холодних напоїв. Ну а якщо ви тільки за їжею, то, звісно, все починається з відомої доріжки на вул. Кінній. Та на сам базар все одно треба зазирнути. Хоча б тому, що там можна знайти бажану тінь і якійсь новий «артоб’єкт»…

Шуткувати будемо чи щось купляти?

На Новом базаре в июле, покупатели

– Мені, будь ласка, продуктовий набір від спеки, – «серйозно» просить чоловік.

– Шуткувати будемо чи щось купляти? Купуйте овочі, а не м’ясо в спеку. Буде вам щастя.

– У м’ясних рядах продавці з цим не згодні…

– А у молочних?..

Новый базар: кукла на прилавке

У м’ясо-молочному корпусі жінка придивляється до ляльки, яка прикрасила прилавок:

– Це для чого?

– Для краси…

– Якої ще краси?

– Боже, що війна та спека з людьми робить!.. Усміхніться та йдіть собі далі.

– Чому це я повинна усміхатися?..

– Та нічого ви не винні… Он краще сиру візьміть…

– Ага, з такими цінами на ваш сир…

До речі, а що ж там з цінами на спекотному Новому?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

  • картопля – 20-25 грн;
  • цибуля – 20-30 грн;
  • помідори – 40-100 грн;
  • буряк – 25-30 грн;
  • кабачки – 15-40 грн;
  • огірки – 50-75 грн;
  • солодкий перець – 40-100 грн;
  • баклажани – 30-35 грн;
  • капуста – 15-40 грн;
  • морква – 30-35 грн;
  • часник молодий – 130-160 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 15-25 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
На Новом базаре в июле, овощи
На Новом базаре в июле, овощи и
На Новом базаре в июле, картошка
На Новом базаре, июль 2024
На Новом базаре в июле, крытый рынок

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

  • яблука – 40 грн;
  • лимони – 70-90 грн;
  • банани – 60-80 грн;
  • гранати – 90-120 грн;
  • сливи – 50-80 грн;
  • абрикоси – 50-80 грн;
  • персики – 45-80 грн;
  • кавуни – 15-25 грн;
  • дині – 30-60 грн.
На Новом базаре в июле, фрукты
Покупатели на Новом рынке
На Новом базаре в Одессе
На Новом базаре в июле, овощные ряды
овощи и фрукты на Новом рынке
На одесском Новом базаре

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 30-60 грн;
  • бринза – 150-250;
  • сир – 70-180 грн.

На Новом базаре в июле, молочный корпус

Ціни на м’ясо та сало

Телятина-яловичина

  • задня частина – 220-250 грн;
  • антрекот – 200-250 грн;
  • шия – 220-270 грн;
  • ребра – 150-170 грн.

Мясо на Новом рынке

Свинина

  • задня частина – 180-200;
  • шия – 220-240 грн;
  • лопатка – 200-210 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несолоне сало – від 60 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн (тонке) до 260 грн (товсте).

Що почому у рибних місцях Нового базару

На Новом базаре в июле, рыба

  • короп – 90-140;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 180-250 грн.

Рыба на Новом базаре

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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