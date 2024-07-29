Новий базар наприкінці липня: продуктовий набір від спеки і ціни на 29 липня

Новий базар наприкінці липня… Знову спека… Багато хто починає «забіг за продуктами» з холодних напоїв. Ну а якщо ви тільки за їжею, то, звісно, все починається з відомої доріжки на вул. Кінній. Та на сам базар все одно треба зазирнути. Хоча б тому, що там можна знайти бажану тінь і якійсь новий «артоб’єкт»…
Шуткувати будемо чи щось купляти?
– Мені, будь ласка, продуктовий набір від спеки, – «серйозно» просить чоловік.
– Шуткувати будемо чи щось купляти? Купуйте овочі, а не м’ясо в спеку. Буде вам щастя.
– У м’ясних рядах продавці з цим не згодні…
– А у молочних?..
У м’ясо-молочному корпусі жінка придивляється до ляльки, яка прикрасила прилавок:
– Це для чого?
– Для краси…
– Якої ще краси?
– Боже, що війна та спека з людьми робить!.. Усміхніться та йдіть собі далі.
– Чому це я повинна усміхатися?..
– Та нічого ви не винні… Он краще сиру візьміть…
– Ага, з такими цінами на ваш сир…
До речі, а що ж там з цінами на спекотному Новому?
Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі
- картопля – 20-25 грн;
- цибуля – 20-30 грн;
- помідори – 40-100 грн;
- буряк – 25-30 грн;
- кабачки – 15-40 грн;
- огірки – 50-75 грн;
- солодкий перець – 40-100 грн;
- баклажани – 30-35 грн;
- капуста – 15-40 грн;
- морква – 30-35 грн;
- часник молодий – 130-160 грн;
- кукурудза (за один качан) – 15-25 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі
- яблука – 40 грн;
- лимони – 70-90 грн;
- банани – 60-80 грн;
- гранати – 90-120 грн;
- сливи – 50-80 грн;
- абрикоси – 50-80 грн;
- персики – 45-80 грн;
- кавуни – 15-25 грн;
- дині – 30-60 грн.
Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 30-60 грн;
- бринза – 150-250;
- сир – 70-180 грн.
Ціни на м’ясо та сало
Телятина-яловичина
- задня частина – 220-250 грн;
- антрекот – 200-250 грн;
- шия – 220-270 грн;
- ребра – 150-170 грн.
Свинина
- задня частина – 180-200;
- шия – 220-240 грн;
- лопатка – 200-210 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несолоне сало – від 60 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
- солоне сало – від 180 грн (тонке) до 260 грн (товсте).
Що почому у рибних місцях Нового базару
- короп – 90-140;
- товстолобик – 90-140 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 180-250 грн.
Читайте також та порівнюйте: Ціни на Новому базарі наприкінці червня: купуємо сині, червоні та зелені.
Фото авторки