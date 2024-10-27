Новини Одеси та Одеської області

Осінні замальовки та торгівля під гітару: найважливіші миті життя в Одесі минулого тижня (фото)

Осінні замальовки та торгівля під гітару: найважливіші миті життя в Одесі минулого тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 21 по 27 жовтня?

21 жовтня

На Дерибасівській встановили єврейській традиційний святковий курінь солідарності:

Фото дня: шалаш солидарности на Дерибасовской

22 жовтня

І про що замислився цей чорний пухнастик на центральній вулиці міста?..

Фото дня: одесский котик

23 жовтня

Жовтневий настрій на вулиці Князівській:

Фото дня: на улице Княжеской

24 жовтня

Головпоштамт на Садовій, 10, головна зала: тут тепер панує така незвична тиша…

Фото дня: опустевший Главпочтамт

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25 жовтня

Хелловін наближається: отак весело й по-багатому його збираються зустрічати в одному з одеських супермаркетів:

Фото дня: скоро Хэллоуин

26 жовтня

На Новому базарі – нова вивіска:

Фото дня: на Новом базаре

27 жовтня

На вулиці Торговій: торгівля під гітару – це дуже по-одеськи…

Фото дня: торговля под гитару

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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