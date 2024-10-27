Осінні замальовки та торгівля під гітару: найважливіші миті життя в Одесі минулого тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 21 по 27 жовтня?
21 жовтня
На Дерибасівській встановили єврейській традиційний святковий курінь солідарності:
22 жовтня
І про що замислився цей чорний пухнастик на центральній вулиці міста?..
23 жовтня
Жовтневий настрій на вулиці Князівській:
24 жовтня
Головпоштамт на Садовій, 10, головна зала: тут тепер панує така незвична тиша…
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25 жовтня
Хелловін наближається: отак весело й по-багатому його збираються зустрічати в одному з одеських супермаркетів:
26 жовтня
На Новому базарі – нова вивіска:
27 жовтня
На вулиці Торговій: торгівля під гітару – це дуже по-одеськи…
Фото авторки