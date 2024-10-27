Осенние зарисовки и торговля под гитару: самые важные мгновения жизни в Одессе на прошедшей неделе (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 21 по 27 октября?
21 октября
На Дерибасовской установили еврейский традиционный праздничный шалаш солидарности:
22 октября
И о чем задумался этот черный пухнастик на центральной улице города?..
23 октября
Октябрьское настроение на улице Княжеской:
24 октября
Главпочтамт на Садовой, 10, главный зал: тут теперь поселилась такая необычная тишина…
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25 октября
Хэллоуин приближается: вот так весело и по-богатому его собираются встречать в одном из одесских супермаркетов:
26 октября
На Новом базаре – новая вывеска:
27 октября
На улице Торговой: торговля под гитару – это очень по-одесски…
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