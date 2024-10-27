Осенние зарисовки и торговля под гитару: самые важные мгновения жизни в Одессе на прошедшей неделе (фото)

21 октября

На Дерибасовской установили еврейский традиционный праздничный шалаш солидарности:

22 октября

И о чем задумался этот черный пухнастик на центральной улице города?..

23 октября

Октябрьское настроение на улице Княжеской:

24 октября

Главпочтамт на Садовой, 10, главный зал: тут теперь поселилась такая необычная тишина…

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25 октября

Хэллоуин приближается: вот так весело и по-богатому его собираются встречать в одном из одесских супермаркетов:

26 октября

На Новом базаре – новая вывеска:

27 октября

На улице Торговой: торговля под гитару – это очень по-одесски…

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