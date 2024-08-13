«На варті спокою»: в Одесі – антистресова пухнаста виставка (фоторепортаж)

«Що може бути антристресовішим за котів?», – питають організатори виставки.

Дійсно, що? Це ж – наші котики, наші пухнастики.

До речі, й назви усіх представлених робіт – теж антистресові. Бо оце «На варті спокою» чи «Ти як?» – здається, теж своєрідна відповідь художниці на все, що з нами відбувається в важкі воєнні часи. А ще – як порада: ви тільки ж придивіться в ці мордочки, в ці оченята. Вони, здається, намагаються нам з вами допомогти. Хоча й від нас вимагають допомоги, клопоту… Іноді – просто спілкування…

«Як каже автор, «коли почалась війна, мені стало важко писати. А у цих роботах не жах війни, а хвилинка перепочинку, вона необхідна і про неї не можна забувати», – цитують авторку робіт у творчому просторі «Діалоги».

Кожна робота – це дійсно хвилинка особливого відпочинку. Звісно ж, антистресового.

Вдивіться в представлені світлини. Хоча, звісно, краще побачити кожну роботу «наживо».

Виставка триває до 23 серпня. Час роботи: вівторок-субота з 15:00 до 19:00. Адреса: Соборна площа, 2, Творчий простір «Діалоги».

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Фото авторки