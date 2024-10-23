Одеський Головпоштамт на Садовій закритий: що далі?

Що сталося з одеським Головпоштамтом?

Нагадаємо: ще у серпні цього року «Одеське життя» повідомляло про незвичну «тишу на Головпоштамті».

Потім Головпоштамт ми побачили вже закритим для відвідувачів.

Що сталося? І що далі? Про це – наша розмова з директором з розвитку мережі Одеського регіону АТ «Укрпошта» Артемом Бондаренко.

– Ми зараз працюємо над стандартизацією наших відділень. Багато відділень нам вдалося стандартизувати, досить багато – ще ні, деякі навіть пандусами не забезпечені. Що ж стосується будівлі Головпоштамту (до речі це вже застаріле поняття) на Садовій, 10, то центральна зала для відвідувачів закрита. Усі без винятків послуги тепер надаються на Садовій, 2 та на Софіївській, 11. Тож трафік клієнтів перемістився у ці два відділення. Нам вдалося стандартизувати ці відділення. Це дозволяє відвідувачам отримувати якісні послуги – усі, без винятку, а ще – забезпечити комфортні умови роботи нашим працівникам. Співробітники ж, які обслуговують Одеський регіон (керівний склад), залишаються тут, – пояснює Артем Бондаренко.

Артем Юрійович називає головні причини, чому сталося саме так:

– Площа історичної будівлі на Садовій, 10 – десь близько восьми тисяч квадратних метрів. Це дуже велика площа. А використовувалась вона лише на 48 процентів. Результат: багато пустих кабінетів. Тому вирішено було просто закрити та не використовувати будівлю – з метою економії. Працівники, що залишились тут та обслуговують увесь Одеський регіон, в майбутньому будуть переведені лише в одне крило.

Майбутня доля Головпоштамту: музей? концертна зала?

– А будівля Головпоштамту? Маю на увазі «активні» чутки про її продаж?

– Стосовно цієї інформації, то можу сказати одне: вона не відповідає дійсності.

– Яка ж подальша доля будівлі?

– АТ «Укрпошта» разом з державою, представниками культури та громадськості вивчає це питання. Будуть проводитися консультації, як доцільніше використовувати будівлю на Садовій, 10. Наприклад, вже була пропозиція розгорнути тут музей… Все це робиться для того, аби доцільніше використовувати цю історичну будівлю. І я вважаю, що рішення про подальшу долю будівлі буде прийнято найближчим часом.

Нагадаємо, в лівому крилі Головпоштамту нещодавно відкрився інтерактивний Музей геноциду «Територія пам’яті».

Артем Бондаренко додає:

– Ще виникає питання, чому переміщення Головпоштамту сталося саме зараз. Це відбулося і для створення кращих умов праці для наших робітників, і для більш комфортних умов обслуговування клієнтів. Наближається зимовий період. Опалювати, освітлювати таку велику площу важко. Велика зала опалюватись та освітлюватись поки що не буде.

– А чи не призведе це до руйнування будівлі?

– Ні. Ці питання вже обговорювались з керівником адміністративно-господарського управління. Він же контролює інше важливе питання – стосовно кошторису ремонту фасаду всієї будівлі Головпоштамту…

Артем Бондаренко запевняє:

– Всі наші дії сьогодні, в складні воєнні часи, обумовлені доцільністю використання такої значної одеської пам’ятки архітектури, як будівля Головпоштамту. А ще – заради наших клієнтів, аби вони отримували послуги в сучасних комфортних умовах.

…Прошу дозволу зробити кілька світлин головної зали Головпоштамту (вже колишнього) з «незвичного» місця – з балкона. Так, вже на згадку:

І хоча всі аргументи, які я тільки-но почула, цілком зрозумілі, все ж мене охоплює сум… І це теж цілком зрозуміло. Одесити ж з такою гордістю майже сто тридцять років говорили: «Наш Головпоштамт з мега-ліхтарем!».

Боже, яка ж тут зараз незвична тиша!..

Фото авторки