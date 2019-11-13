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Новости Одессы и Одесской области

Одесская улица Княжеская: особнячки-оградочки, трещинки-руиночки (фото)

Одесская улица Княжеская: особнячки-оградочки, трещинки-руиночки (фото)

— Обожаю свою улицу. Ну где еще есть столько красивых особнячков и оградочек?! — восхищенно отзывается о родной Княжеской один из ее старожилов.
В «тон» могу лишь добавить, что на старой тихой и очень уютной Княжеской еще и огромное количество трещинок в старых стенах домов «со стажем», не говоря уже о руиночках…

«Княжеская», «Княжа», «Князівська», «Княжнська»

Собственно, Княжеская (бывшая Баранова) на сегодняшний день и начинается с руин Масонского дома. Ими же и оканчивается — все еще продолжается снос баньки советских времен на углу с Торговой.

Руины Масонского дома

Руины Масонского дома

Улица не такая уж и маленькая: она тянется от Старопортофранковской до Торговой, и в самом деле живет себе тихо, с тихими же торговыми точками, расположенными «то тут, то там». Ну и пройдя по ней, вы лишний раз убедитесь: котики тут просто царственные, настоящие «князья».

Кто на улице хозяин

Кто на улице хозяин

Что касается сегодняшнего таблично-указательного разнообразия на старой улице, то дело даже не в том, что имеются указатели всех форм и размеров, это особенность сегодняшнего дня и на других одесских улицах. Фишка в другом: как удалось убедиться, улица и именуется сегодня на любой вкус. Она и «Княжеская», и «Княжа», и «Князівська», и даже не очень произносимо «Княжнська». Такой вот местный колорит.

Таблички на улице - на любой вкус

Таблички на улице – на любой вкус

 

…И личный маленький кусочек

Хороша, хороша старая улица. И в самом деле кажется, что практически каждый хоть как-то пытается создать из своего дома подобие особняка, некоторым это удается в прямом смысле. А не удается, так встретятся вам те самые оградочки на любой вкус, потому что каждому хочется поиметь кусочек чего-то лично своего, хотя бы под окнами. Так рождаются одесские палисаднички, вылизанные, убранные, выкрашенные — потому как «ну свои же». Это на сегодняшний день и есть, пожалуй, главный колорит нашей Княжеской, ее стиль.

Чуть ли не каждый дом здесь выглядит, как особняк

Чуть ли не каждый дом здесь выглядит, как особняк

При всей «патриархальности» Княжеской порой как взглянешь на мемориальные таблички, так сразу дух захватывает: ах, какие люди здесь живали-бывали!

Голову вверх лучше не поднимать: дома старые и ну очень старые, так и просятся на ремонт-реставрацию. Ах, эти причудливые балконы, эти эркеры. Как же вы хороши, если не смотреть на вас пристально снизу!

Наверх голову лучше не поднимать

Наверх голову лучше не поднимать

Памятников здесь нет, а вот огромный мурал из самых известных и мудрых в городе имеется: девушка, черты лица которой собрали признаки внешности чуть ли не всех рас мира.

Со следами былого величия

Вот так сегодня по-одесски соединяется на Княжеской давнее прошлое с его величественными домами и прочими  «признаками», с днем сегодняшним, когда хочется что-то этакое придумать «под старину» и не очень обращать внимание, что «там осыпается», а там «почти полный развал».

Ну, а что до тишины, то и правда в этом тихом центре все словно замерло, ну разве что ближе к Новому рынку наблюдается оживление.

Без уличной торговли не бывает

Без уличной торговли не бывает

И все же тихость и патриархальность Княжеской — это тоже сегодня ее уже почти уходящий в прошлое образ. Здесь наблюдается и все увеличивается довольно оживленное передвижение авто — притом, что маршрутки и прочий городской транспорт по улице не ходят.

Тихая улица полна транспорта

Тихая улица полна транспорта

Улицу любят художники, по ней особенно приятно прогуливаться осенью. И останавливаться возле каждого ее немного таинственного старого дома, окутанного историей, неухоженностью, но обязательно со следами былого величия. Пусть даже укутанного скрутками проводов, пятнами обшарпанности, большими и малыми трещинами. Не говоря уже о живописных руинах…

 

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
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