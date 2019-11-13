Одесская улица Княжеская: особнячки-оградочки, трещинки-руиночки (фото)

— Обожаю свою улицу. Ну где еще есть столько красивых особнячков и оградочек?! — восхищенно отзывается о родной Княжеской один из ее старожилов. В «тон» могу лишь добавить, что на старой тихой и очень уютной Княжеской еще и огромное количество трещинок в старых стенах домов «со стажем», не говоря уже о руиночках…

«Княжеская», «Княжа», «Князівська», «Княжнська»

Собственно, Княжеская (бывшая Баранова) на сегодняшний день и начинается с руин Масонского дома. Ими же и оканчивается — все еще продолжается снос баньки советских времен на углу с Торговой.

Улица не такая уж и маленькая: она тянется от Старопортофранковской до Торговой, и в самом деле живет себе тихо, с тихими же торговыми точками, расположенными «то тут, то там». Ну и пройдя по ней, вы лишний раз убедитесь: котики тут просто царственные, настоящие «князья».

Что касается сегодняшнего таблично-указательного разнообразия на старой улице, то дело даже не в том, что имеются указатели всех форм и размеров, это особенность сегодняшнего дня и на других одесских улицах. Фишка в другом: как удалось убедиться, улица и именуется сегодня на любой вкус. Она и «Княжеская», и «Княжа», и «Князівська», и даже не очень произносимо «Княжнська». Такой вот местный колорит.

…И личный маленький кусочек

Хороша, хороша старая улица. И в самом деле кажется, что практически каждый хоть как-то пытается создать из своего дома подобие особняка, некоторым это удается в прямом смысле. А не удается, так встретятся вам те самые оградочки на любой вкус, потому что каждому хочется поиметь кусочек чего-то лично своего, хотя бы под окнами. Так рождаются одесские палисаднички, вылизанные, убранные, выкрашенные — потому как «ну свои же». Это на сегодняшний день и есть, пожалуй, главный колорит нашей Княжеской, ее стиль.

При всей «патриархальности» Княжеской порой как взглянешь на мемориальные таблички, так сразу дух захватывает: ах, какие люди здесь живали-бывали!

Голову вверх лучше не поднимать: дома старые и ну очень старые, так и просятся на ремонт-реставрацию. Ах, эти причудливые балконы, эти эркеры. Как же вы хороши, если не смотреть на вас пристально снизу!

Памятников здесь нет, а вот огромный мурал из самых известных и мудрых в городе имеется: девушка, черты лица которой собрали признаки внешности чуть ли не всех рас мира.

Со следами былого величия

Вот так сегодня по-одесски соединяется на Княжеской давнее прошлое с его величественными домами и прочими «признаками», с днем сегодняшним, когда хочется что-то этакое придумать «под старину» и не очень обращать внимание, что «там осыпается», а там «почти полный развал».

Ну, а что до тишины, то и правда в этом тихом центре все словно замерло, ну разве что ближе к Новому рынку наблюдается оживление.

И все же тихость и патриархальность Княжеской — это тоже сегодня ее уже почти уходящий в прошлое образ. Здесь наблюдается и все увеличивается довольно оживленное передвижение авто — притом, что маршрутки и прочий городской транспорт по улице не ходят.

Улицу любят художники, по ней особенно приятно прогуливаться осенью. И останавливаться возле каждого ее немного таинственного старого дома, окутанного историей, неухоженностью, но обязательно со следами былого величия. Пусть даже укутанного скрутками проводов, пятнами обшарпанности, большими и малыми трещинами. Не говоря уже о живописных руинах…

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