Одеський фронт: як одесити домагаються від мерії виділяти допомогу ЗСУ

Чи є в бюджеті Одеси гроші на ЗСУ

Щосуботи, не звертаючи уваги на погоду, в холод, під дощем або в пекучу спеку, перед Одеською міськрадою на Думській площі – мітинг. Його учасники вимагають від мера міста, депутатів міськради такого розподілу міського бюджету, щоб одна п’ята його частина (20%) прямувала на допомогу Збройним силам України.

У 2024 році бюджет Одеси затверджено у розмірі 12,5 мільярдів гривень. П’ята його частина – 2,5 мільярди. Є багато критичних статей бюджету, кошти з яких не можна перерозподіляти на інші цілі. Це гроші на зарплати бюджетникам, забезпечення роботи критичної інфраструктури міста.

Але є й кошти, які можна перерозподілити, направити на допомогу захисникам України.

Постійна учасниця протестів Вікторія розповіла нам, що за підрахунками ініціативної групи протестувальників, які проаналізували видаткові статті бюджету, направити на допомогу ЗСУ можна приблизно 20% від загальних бюджетних видатків, або 2,5 мільярда гривень.

Що говорять у мерії

Представники міської влади стверджують, що допомагають, як можуть: цього року передбачили допомогу понад мільярд гривень. Приблизно половина цієї суми – 462 мільйони проходять за програмою «Безпечне місто», друга частина, 552 мільйони – допомога територіальній обороні та добровільним формуванням територіальної оборони.

Коментуючи витрати на «Безпечне місто», мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що це цільова субвенція на армію, яка перераховується на рахунки військових частин на виконання заявок, що надійшли до мерії.

Водночас, за його словами, безпосередньо надавати допомогу ЗСУ міська влада не може. Хоча закон №9559-д це дозволяє і проголосовано у Верховній Раді, ще не внесено змін до бюджетного кодексу:

«У другому читанні проголосовано проект Закону №9559-д, який дозволить муніципалітетам здійснювати закупівлі дронів, оптичних приладів, автомобілів та іншого (крім зброї) не лише для ТРО, а й для інших підрозділів ЗСУ. Тому чекаємо на внесення змін до Бюджетного кодексу», – розповів міський голова.

Що не так з позицією міської влади

Представників громадськості у діях та позиції мерії бентежать такі моменти:

по-перше, витрати, які в умовах воєнного часу видаються недоречними, коли є необхідність допомагати захисникам;

по-друге, викликає питання розподіл коштів, що виділяються на допомогу територіальній обороні, точніше добровольчим формуванням територіальної оборони.

Наприклад, зараз до них належить «Муніципальна варта», по суті – охоронне підприємство за мерії. І яка частина виділених грошей йде на фінансування тероборонівців, які борються на фронті, а яка – на «Муніципальну варту» не розголошується. Але одесити бачать, як її охоронці, одягнені в нову дорогу форму, розтинають містом на нових пікапах, яких завжди не вистачає на лінії фронту.

З добрих новин – учасники мітингу перед мерією домовилися з міським головою про зустріч найближчим часом. На ній вони хочуть отримати відповіді на ці питання та передати свої пропозиції міській владі, як допомагати ЗСУ більше та ефективніше.

Зазначимо, що вимоги протестувальників – не дурість і не забаганка. Сили оборони України мають бути на першому місці тому, що лише завдяки нашим захисникам Одеса може жити, працювати, відпочивати та навіть святкувати, залишаючись вільною, а не під рашистським ярмом.

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