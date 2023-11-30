В Одесі ухвалили бюджет-2024: на що витратить гроші

Депутати Одеської міської ради на сесії 29 листопада ухвалили бюджет міста на 2024 рік без бюджету розвитку. Таке в Одесі сталося вперше.

“Вперше ми надаємо бюджет на новий рік без бюджету розвитку. Попередні роки ми закладали кошти на ремонти, але зараз такий час, коли це не вчасно. Я, як і ви, напевно, все, читала гасла протестувальників під мерією”, – розповіла заступник мера Світлана Бедрега.

Світлана Бедрега зазначила, що до кінця року ще проводитимуться роботи та фінансування за різними напрямками, тож остаточно вирішити питання бюджету розвитку міська рада зможе вже на початку наступного року.

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Доходи бюджету-2024

Доходи бюджету заплановані в сумі 10 мільярдів 529 мільйонів 689,6 тисяч гривень, у тому числі:

доходи загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади – 10 мільярдів 267 мільйонів 945,6 тисячі гривень,

доходи спеціального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади – 44 тисячі гривень.

Зазначимо, що плани доходів бюджету 2024 року менше на 171 мільйон порівняно з планами на 2023 рік.

Витрати бюджету-2024

Витрати бюджету на наступний рік заплановано у сумі 10 мільярдів 311 мільйонів 874,7 тисячі гривень, у тому числі:

видатки загального фонду бюджету Одеського міського територіального товариства – 8 мільярдів 611 мільйонів 545,6 тисячі гривень,

видатки спеціального фонду бюджету Одеського міського територіального товариства – 1 мільярд 700 мільйонів 3 1 тисяча гривень.

Важливою деталлю є відсутність військового ПДФО у міському бюджеті, тепер він надходить до державного бюджету. Але народні депутати залишили у місті 4% загального ПДФО на стійке проходження опалювального сезону. Загальний резервний фонд бюджету становить понад 400 мільйонів гривень, які готові використовуватися для вирішення невідкладних завдань.

100 мільйонів волонтерам

Під час засідання депутати Одеської міської ради підтримали ініціативу мера Геннадія Труханова щодо виділення з бюджету Одеси 100 млн. гривень (по 50 млн. гривень на 2024 та 2025 роки) волонтерам та благодійним організаціям на допомогу військовим.

Відповідні зміни внесено до Міської цільової програми підтримки ТРО.

Згідно з чинним законодавством України, бюджетні кошти надаватимуться громадським організаціям на конкурсній основі шляхом рейтингового голосування. У грудні буде створено відповідну комісію, куди увійдуть депутати та чиновники. Волонтери та військові виступлять експертами без права голосування (щоб уникнути конфлікту інтересів).

За планами до кінця січня має бути оголошено конкурс заявок. І вже у лютому визначено організації-переможниці. А далі – процедура освоєння коштів.

Розпорядником коштів є Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради. До Департаменту можна звертатися і за консультаціями та подавати заявки на участь у конкурсі, підкріплені заявками від військових.

Депутатський фонд

Депутатський фонд залишився у бюджеті, і його обсяг у 2024 році збільшено з 3 до 4 мільйонів гривень на кожного депутата. Це рішення отримало підтримку більшості голосуючих.

Нагадаємо, депутати Одеської міської ради ухвалили рішення про виділення матеріальної допомоги кожному військовослужбовцю, який піде на фронт у лавах Збройних сил України. Йдеться про одноразову виплату 20 тисяч гривень. Виплати військові почнуть отримувати вже 2024 року.