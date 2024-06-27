Одесский фронт: как одесситы добиваются от мэрии выделять помощь ЗСУ

Одесский фронт: как одесситы добиваются от мэрии выделять помощь ЗСУ

Интенсивность боев на российско-украинском фронте не ослабевает. Дроны, автомобили, другое оборудование стали расходным материалом, их все время не хватает. Как одесситы добиваются от мэрии помочь защитникам с необходимым обеспечением, рассказывает «Одесская Жизнь».

Есть ли в бюджете Одессы деньги на ВСУ

Каждую субботу, не обращая внимания на погоду, в холод, под дождем или в палящий зной, перед Одесским горсоветом на Думской площади – митинг. Его участники требуют от мэра города, депутатов горсовета такого распределения городского бюджета, чтобы одна пятая его часть (20%), направлялась на помощь Вооруженным силам Украины.

Акция протеста в Одессе

В 2024 году бюджет Одессы утвержден в размере 12,5 миллиардов гривен. Пятая его часть – 2,5 миллиарда. Есть много критических статей бюджета, средства из которых нельзя перераспределять на другие цели. Это деньги на зарплаты бюджетникам, на обеспечение работы критической инфраструктуры города.

Но есть и средства, которые можно перераспределить, направить на помощь защитникам Украины.

Участница акции в одесской мэрии

Постоянная участница протестов Виктория, рассказала нам, что по подсчетам инициативной группы протестующих, которые проанализировали расходные статьи бюджета, направить на помощь ВСУ можно приблизительно 20% от общих бюджетных расходов, или 2,5 миллиарда гривен.

Что говорят в мэрии

Представители городской власти утверждают, что помогают, как могут: в этом году предусмотрели помощь более чем на миллиард гривен. Примерно половина этой суммы – 462 миллиона проходит по программе «Безопасный город», вторая часть, 552 миллиона – помощь территориальной обороне и добровольным формированиям территориальной обороны.

Комментируя расходы на «Безопасный город», мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что это целевая субвенция на армию, которая перечисляется на счета воинских частей на выполнение их поступивших в мэрию заявок.

В тоже время, по его словам, напрямую оказывать помощь ЗСУ городские власти не могут. Хотя закон №9559-д это разрешает и проголосован в Верховной Раде, еще не внесены изменения в бюджетный кодекс:

«Во втором чтении проголосован проект Закона №9559-д, который позволит муниципалитетам осуществлять закупки дронов, оптических приборов, автомобилей и прочего (кроме оружия) не только для ТРО, но и для других подразделений ВСУ. Поэтому ждем внесения изменений в Бюджетный кодекс», – рассказал городской голова.

Что не так с позицией городских властей

Требования протестующих

Представителей общественности в действиях и позиции мэрии смущают такие моменты:

  • во-первых, траты, которые в условиях военного времени представляются неуместными, когда есть необходимость помогать защитникам;
  • во-вторых, вызывает вопросы распределение средств, выделяемых на помощь территориальной обороне, точнее добровольческим формированиям территориальной обороны.

Например, сейчас к ним относится «Муниципальная варта», по сути – охранное предприятие при мэрии. И какая часть выделенных денег идет на финансирование терробороновцев, которые сражаются на фронте, а какая – на «Муниципальную варту», не разглашается. Но одесситы видят, как ее охранники, одетые в новую дорогую форму, рассекают по городу на новых пикапах, которых всегда не хватает на линии фронта.

Из хороших новостей – участники митинга перед мэрией договорились с городским головой о встрече в ближайшее время. На ней они хотят получить ответы на эти вопросы и передать свои предложения городским властям, как помогать ВСУ больше и эффективнее.

Акция на Думской в Одессе

Отметим, что требования протестующих – не блажь и не прихоть. Силы обороны Украины должны быть на первом месте потому, что только благодаря нашим защитникам Одесса может жить, работать, отдыхать и даже праздновать, оставаясь свободной, а не под рашистским игом.

Читайте также: Деньги для ВСУ: чего добились одесситы, пикетируя мэрию.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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