Одесский фронт: как одесситы добиваются от мэрии выделять помощь ЗСУ

Есть ли в бюджете Одессы деньги на ВСУ

Каждую субботу, не обращая внимания на погоду, в холод, под дождем или в палящий зной, перед Одесским горсоветом на Думской площади – митинг. Его участники требуют от мэра города, депутатов горсовета такого распределения городского бюджета, чтобы одна пятая его часть (20%), направлялась на помощь Вооруженным силам Украины.

В 2024 году бюджет Одессы утвержден в размере 12,5 миллиардов гривен. Пятая его часть – 2,5 миллиарда. Есть много критических статей бюджета, средства из которых нельзя перераспределять на другие цели. Это деньги на зарплаты бюджетникам, на обеспечение работы критической инфраструктуры города.

Но есть и средства, которые можно перераспределить, направить на помощь защитникам Украины.

Постоянная участница протестов Виктория, рассказала нам, что по подсчетам инициативной группы протестующих, которые проанализировали расходные статьи бюджета, направить на помощь ВСУ можно приблизительно 20% от общих бюджетных расходов, или 2,5 миллиарда гривен.

Что говорят в мэрии

Представители городской власти утверждают, что помогают, как могут: в этом году предусмотрели помощь более чем на миллиард гривен. Примерно половина этой суммы – 462 миллиона проходит по программе «Безопасный город», вторая часть, 552 миллиона – помощь территориальной обороне и добровольным формированиям территориальной обороны.

Комментируя расходы на «Безопасный город», мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что это целевая субвенция на армию, которая перечисляется на счета воинских частей на выполнение их поступивших в мэрию заявок.

В тоже время, по его словам, напрямую оказывать помощь ЗСУ городские власти не могут. Хотя закон №9559-д это разрешает и проголосован в Верховной Раде, еще не внесены изменения в бюджетный кодекс:

«Во втором чтении проголосован проект Закона №9559-д, который позволит муниципалитетам осуществлять закупки дронов, оптических приборов, автомобилей и прочего (кроме оружия) не только для ТРО, но и для других подразделений ВСУ. Поэтому ждем внесения изменений в Бюджетный кодекс», – рассказал городской голова.

Что не так с позицией городских властей

Представителей общественности в действиях и позиции мэрии смущают такие моменты:

во-первых, траты, которые в условиях военного времени представляются неуместными, когда есть необходимость помогать защитникам;

во-вторых, вызывает вопросы распределение средств, выделяемых на помощь территориальной обороне, точнее добровольческим формированиям территориальной обороны.

Например, сейчас к ним относится «Муниципальная варта», по сути – охранное предприятие при мэрии. И какая часть выделенных денег идет на финансирование терробороновцев, которые сражаются на фронте, а какая – на «Муниципальную варту», не разглашается. Но одесситы видят, как ее охранники, одетые в новую дорогую форму, рассекают по городу на новых пикапах, которых всегда не хватает на линии фронта.

Из хороших новостей – участники митинга перед мэрией договорились с городским головой о встрече в ближайшее время. На ней они хотят получить ответы на эти вопросы и передать свои предложения городским властям, как помогать ВСУ больше и эффективнее.

Отметим, что требования протестующих – не блажь и не прихоть. Силы обороны Украины должны быть на первом месте потому, что только благодаря нашим защитникам Одесса может жить, работать, отдыхать и даже праздновать, оставаясь свободной, а не под рашистским игом.

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