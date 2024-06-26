Пікет на Думській площі: одесити нагадують, що допомога військовим важливіша за тендери

На акцію зібралися цілими сім’ями, в руках протестувальників плакати: “Бездіяльність та байдужість наближає до нас лінію фронту”, “Зупиніть всі неадекватні тендери”, “Нам не страшні москальські воші, нам огидні українські гниди”, “Труханов не йде до людей, то люди йдуть до Труханова”.

Активісти вважають своїм обов’язком змусити місцеву владу спрямовувати кошти на потреби ЗСУ: “Виділяйте гроші на нашу армію вже зараз, щоб завтра не годувати “другу армію світу””.

Головною вимогою протестувальників є спрямування 20% місцевого бюджету військовим.

Представник “Одеського Життя” Вікторія Кучурка обурена, що під виглядом “допомоги ЗСУ” гроші виділяють муніципальним охоронцям і правоохоронцям:

“Наша мерія зустрічалася з вдовами і сім’ями загиблих, і там мерія сказала, що від початку повномасштабного вторгнення в місто виділено 1,27 млрд гривень на ЗСУ, правоохоронні органи і муніципальну варту. Для чого? Ці гроші повинні йти тільки на ЗСУ”.

Також вона зазначає, що мер міста Геннадій Труханов неодноразово ставився до пікетувальників із неповагою, запитуючи: “А що вони там весь час стоять?”. Однак пікетувальники – це родичі людей, які зараз захищають нашу країну.

Під час сьогоднішньої сесії депутати проголосували за виділення близько 150 млн на потреби військових. Але порівняно з бюджетом, який витрачається на тротуари, клумби та фасади – це дуже мало. Сума тільки однієї статті бюджету на розвиток становить близько 2 млрд. гривень.

Це питання депутатам хочуть поставити представники протестувальників у сесійній залі.

Фото – Вікторія Кучурка