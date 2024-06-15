Незважаючи на дощ: одесити не втомлюються нагадувати про те, що байдужість вбиває (фоторепортаж)

Незважаючи на дощ: одесити не втомлюються нагадувати про те, що байдужість вбиває (фоторепортаж)

Сьогоднішня субота, 15 червня 2024 року, видалася в Одесі непогожою і дощовою. Але коли погода могла зупинити небайдужих городян – учасників традиційної акції біля мерії на Думській площі?

Ось і сьогоднішній день не став винятком. «Байдужість вбиває» – такий девіз заходу.

Учасниця акції на Думській з плакатом

На чому наполягають учасники пікету? На тому, щоб із місцевого бюджету спрямовувалося якнайбільше коштів на допомогу ЗСУ. Що недоречні у дні війни тендери можуть і зачекати. Що саме від тих, хто зараз «на нулі» і дуже потребує нашої підтримки, і не лише моральної, залежить наше спокійне життя в тилу…

Акція на Думській 15 червня 2024 року, плакати

Акція на Думській 15 червня 2024-2

Так, останнім часом акція стала не дуже багаточисельною. Але до неї завжди можуть приєднатися усі охочі.

Ось таким зафіксував сьогоднішній пікет наш кореспондент:

Акція на Думській 15 червня 2024-3

Акція на Думській 15 червня 2024-4

Акція на Думській 15 червня 2024

Акція на Думській 15 червня 2024 року, хода

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