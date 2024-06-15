Незважаючи на дощ: одесити не втомлюються нагадувати про те, що байдужість вбиває (фоторепортаж)

Сьогоднішня субота, 15 червня 2024 року, видалася в Одесі непогожою і дощовою. Але коли погода могла зупинити небайдужих городян – учасників традиційної акції біля мерії на Думській площі?
Ось і сьогоднішній день не став винятком. «Байдужість вбиває» – такий девіз заходу.
На чому наполягають учасники пікету? На тому, щоб із місцевого бюджету спрямовувалося якнайбільше коштів на допомогу ЗСУ. Що недоречні у дні війни тендери можуть і зачекати. Що саме від тих, хто зараз «на нулі» і дуже потребує нашої підтримки, і не лише моральної, залежить наше спокійне життя в тилу…
Так, останнім часом акція стала не дуже багаточисельною. Але до неї завжди можуть приєднатися усі охочі.
Ось таким зафіксував сьогоднішній пікет наш кореспондент:
Читайте також: