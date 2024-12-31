Новий рік у підвалі: як одесити зустрічали свято під звуки сирен та вибухи

Новий рік у давньогрецькому підвалі

Наприкінці 2022 року Олена Шушпанова з чоловіком Олександром відкрили дегустаційну залу крафтових українських вин «Лямпа Дегустаційна». Заклад розташований у центрі міста в давньогрецькому підвалі з міцною кладкою. Коли Олександр пішов захищати Україну, Олена взяла на себе сімейну справу. Так з’явилася ідея зустріти Новий рік у залі.

– У нас є компанія друзів, з якими ми дружимо понад 15 років. Щоб не сидіти на свято вдома, я запропонувала відсвяткувати Новий рік в «Лямпі». Дегустаційна зала була прикрашена, залишилося лише накрити на стіл. Кожен з нас приніс щось смачне. Тож їжі було так багато, що «мама дорога!» – згадує Олена.

Загалом зібралося 10 близьких людей. Святкова вечеря розпочалася не пізно. А щоб свято було теплим і сімейним, на телевізорі показували слайди зі спільними фотографіями друзів.

– Ми сиділи, святкували Новий рік: вечеряли, розмовляли, сміялися. І раптом у всіх «запілікали» телефони – над Одесою вже літали «шахеди». Двоє чоловіків з нашої компанії піднялися нагору, щоб подивитися, а там справжній армагедон, – згадує Олена.

Всі відразу почали читати новини та відстежувати, що відбувається в Одесі та в Україні загалом. Ніхто не виходив на вулицю.

– Нас врятувало спілкування. У кожного були свої джерела інформації, тому ми обмінювалися новинами. Паралельно спілкувалися з родичами та друзями, яким доводилося ховатися в санвузлах і підвалах.

Всю ніч Олена з близькими провела у підвалі. Коли на вулиці стало тихіше, бойові дії завершилися і можна було розслабитись, друзі нарешті випили трохи вина.

– Слава Богу, все закінчилося, треба ж було і Новий рік якось відзначити, – усміхається Олена.

У багатьох жінок з Олениної компанії рідні теж були на фронті: у когось брат, у когось чоловік. Зателефонувати їм у новорічну ніч та привітати було неможливо, бо наші захисники працювали.

– Хотілося, щоб усі були поруч, бо ми тут – вдома, а вони десь там, далеко. Але посеред ночі мій чоловік надіслав відео, як вони з побратимами, після бойової роботи, зустрічають Новий рік із чашкою чаю. Це було дуже зворушливо, – згадує ті емоції Олена.

Попри те, що Одеса потрапила під масований обстріл у новорічну ніч, Олена знаходить свої плюси. Жінка каже, що свято вдалося, що вони з друзями були в найкращому бомбосховищі міста, і це допомогло їм об’єднатися у важкі часи.

– Мій ідеальний Новий рік – це після перемоги знову зустрічати його на головній площі якоїсь європейської країни. Так ми робили до повномасштабної війни з коханим. Цього року сподіваюся, що зможу поїхати до чоловіка на фронт. І, можливо, його на кілька годин відпустять, щоб ми разом зустріли Новий рік, – мрійливо каже Олена.

А ми щиро бажаємо, щоб усі її мрії збулися.

Новий рік у паркінгу біля моря

Того року Євген не планував якось особливо відзначати Новий рік. Але друзі запросили на свято в орендовану квартиру в районі Аркадії.

– Спершу я здивувався рішенню святкувати Новий рік біля моря, адже розумів, що, можливо, будуть обстріли Одеси. Але ми прийняли запрошення, сподіваючись, що все обійдеться. Зрештою, близько 23:00 почалася повітряна тривога, і ми разом із друзями спустилися до паркінгу, – згадує Євген.

Розуміючи, що повітряна тривога надовго, компанія взяла з собою в укриття пляшку шампанського і закуску, залишивши на святковому столі головні страви. У паркінгу вони просиділи десь до 2:00 ночі.

– Новорічна ніч була дивною. Навколо нібито панувала святкова атмосфера: всі гарно одягнені, велика компанія, намагаються якось розважитися. Але на душі кожен відчував тривогу і хвилювання, – каже Євген.

Пізніше компанія вирішила піднятися на кілька хвилин у квартиру, але Євген з його дівчиною Єлизаветою побачили у вікні, як збивають ворожого шахеда. Після такого у молоді святкового настрою взагалі не залишилося.

– На вулиці було дуже гучно від стрілянини та вибухів. Ми хвилювалися, що якийсь «шахед» залетить і до нас. Новорічну ніч врятувало те, що з нами був телефон і колонка, яку ми до нього під’єднали. Так хоч змогли подивитися звернення президента. Інші люди в паркінгу також приєдналися до нас. Хто ж планував зустрічати Новий рік у підземці? Під час промови всі дуже розчулилися, дехто навіть плакав, – згадує Ліза.

Мобільний телефон, що спирався на випиту пляшку шампанського, у новорічну ніч об’єднав не одну сім’ю в холодному паркінгу. Але найстрашніше було те, що в паркінгу не було зв’язку: зателефонувати або відправити повідомлення родичам з питанням, як у них справи, було неможливо.

– Коли настав Новий рік, я деякий час не міг повірити, що це все дійсно відбувається. Що зараз свято, що ми сидимо в холодному паркінгу без настрою і зв’язку. З Новим роком прийшла злість і велике розчарування, – ділиться особистими відчуттями Євген.

Якщо ви плануєте зустрічати Новий рік і маєте поблизу оселі укриття, то Євген з Єлизаветою радять підготувати його для святкування. Хоч життя й жартує з нами, але це найкращий спосіб зберегти святковість.

– Ідеальний Новий рік буде після перемоги. А зараз хочеться побачитися з усіма близькими людьми, зустрітися з ними за одним столом, навіть в укритті. Цього буде достатньо, – каже Євген.

Цього року вони з Єлизаветою зустрічатимуть Новий рік вдома удвох, з надією на те, що святкова ніч буде спокійною.

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Фото з особистого архіву героїв