Одесу атакують ракетами: у місті пролунав вибух

У вівторок, 31 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області втретє лунає сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про ракетну атаку. Незабаром пролунав потужний вибух.
Черговий сигнал тривоги пролунав о 10:29. Через кілька хвилин пролунав вибух.
Одеситів просять перебувати в безпечних місцях.
«Одеса і район, будьте в укриттях! Ракетна небезпека!» – повідомляє Одеська ОВА.
Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, вибухи прогриміли в межах Одеського району. Попередньо, було застосовано 1х авіаційну крилату керовану керовану ракету Х-31П.
Ракетна небезпека триває до відбою.
Нагадаємо, ніч і ранок 31 грудня пройшли в Україні під звуки вибухів і сирен, що попереджають про небезпеку.