Новини Одеси та Одеської області

Одесу атакують ракетами: у місті пролунав вибух

Одесу атакують ракетами: у місті пролунав вибух

У вівторок, 31 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області втретє лунає сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про ракетну атаку. Незабаром пролунав потужний вибух.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Черговий сигнал тривоги пролунав о 10:29. Через кілька хвилин пролунав вибух.

Одеситів просять перебувати в безпечних місцях.

«Одеса і район, будьте в укриттях! Ракетна небезпека!» – повідомляє Одеська ОВА.

Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, вибухи прогриміли в межах Одеського району. Попередньо, було застосовано 1х авіаційну крилату керовану керовану ракету Х-31П.

Ракетна небезпека триває до відбою.

Нагадаємо, ніч і ранок 31 грудня пройшли в Україні під звуки вибухів і сирен, що попереджають про небезпеку.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk