Новый год в подвале: как одесситы встречали праздник под звуки сирен и взрывы

Новый год в древнегреческом подвале

В конце 2022 года Елена Шушпанова и ее муж Александр открыли дегустационный зал крафтовых украинских вин «Лямпа Дегустационная». Заведение расположено в центре города в древнегреческом подвале с надежной кладкой. Когда Александр пошел защищать Украину, Елена взяла на себя семейное дело. Так возникла идея встретить Новый год в зале.

– У нас есть компания друзей, с которыми мы дружим более 15 лет. Чтобы не сидеть на празднике дома, я предложила отпраздновать Новый год в «Лямпе». Дегустационный зал был украшен, осталось только накрыть стол. Каждый из нас принес что-то вкусное. Так что еды было так много, что «мама дорогая!» – вспоминает Елена.

В общей сложности собралось 10 близких людей. Праздничный ужин начался не поздно. А чтобы праздник был теплым и семейным, на телевизоре показывали слайды с общими фотографиями друзей.

– Мы сидели, праздновали Новый год: ужинали, разговаривали, смеялись. И вдруг у всех «защелкали» телефоны – над Одессой уже летали «шахеды». Двое мужчин из нашей компании поднялись наверх, чтобы посмотреть, а там настоящий армагеддон, – вспоминает Елена.

Все сразу начали читать новости и отслеживать, что происходит в Одессе и Украине в целом. Никто не выходил на улицу.

– Нас спасло общение. У каждого были свои источники информации, и мы обменивались новостями. Параллельно общались с родственниками и друзьями, которым приходилось прятаться в санузлах и подвалах.

Всю ночь Елена с близкими провела в подвале. Когда на улице стало тише, боевые действия завершились и можно было расслабиться, друзья наконец-то выпили немного вина.

– Слава Богу, все закончилось, надо же было и Новый год как-то отметить, – улыбается Елена.

У многих женщин из компании Елены родные тоже были на фронте: у кого-то брат, у кого-то мужчина. Позвонить им в новогоднюю ночь и поздравить было невозможно, потому что наши защитники работали.

– Хотелось, чтобы все были рядом, потому что мы здесь дома, а они где-то там, далеко. Но посреди ночи мой муж послал видео, как они с побратимами, после боевой работы, встречают Новый год с чашкой чая. Это было очень трогательно, – вспоминает эти эмоции Елена.

Несмотря на то, что Одесса попала под массированный обстрел в новогоднюю ночь, Елена находит свои плюсы. Женщина говорит, что праздник удался, что они с друзьями были в лучшем бомбоубежище города, и это помогло им объединиться в трудные времена.

– Мой идеальный Новый год – это после победы снова встречать его на главной площади какой-то европейской страны. Так мы поступали до полномасштабной войны с любимым. В этом году надеюсь, что смогу уехать к мужу на фронт. И, возможно, его на несколько часов отпустят, чтобы мы встретили Новый год, – мечтательно говорит Елена.

А мы искренне желаем, чтобы все ее мечты сбылись.

Новый год в паркинге у моря

В прошлом году Евгений не планировал особо отмечать Новый год. Но друзья пригласили на праздник в съемную квартиру в районе Аркадии.

– Сначала я удивился решению праздновать Новый год у моря, ведь понимал, что, возможно, будут обстрелы Одессы. Но мы приняли приглашение в надежде, что все обойдется. В конце концов, около 23:00 началась воздушная тревога, и мы вместе с друзьями спустились в паркинг, – вспоминает Евгений.

Понимая, что воздушная тревога надолго, компания взяла с собой в укрытие бутылку шампанского и закуску, оставив на праздничном столе главные блюда. В паркинге они просидели до двух часов ночи.

– Новогодняя ночь была удивительной. Вокруг вроде бы царила праздничная атмосфера: все красиво одетые, большая компания, пытаются как-то развлечься. Но на душе каждый чувствовал тревогу и волнение, – говорит Евгений.

Позже компания решила подняться на несколько минут в квартиру, но Евгений с его девушкой Елизаветой увидели в окне, как сбивают вражеский «шахед». После такого у молодежи праздничного настроения вообще не осталось.

– На улице было очень громко от стрельбы и взрывов. Мы переживали, что какой-нибудь «шахед» залетит и к нам. Новогоднюю ночь спасло то, что с нами был телефон и колонка, которую мы к нему подключили. Так хоть смогли посмотреть обращение президента. Другие люди в паркинге тоже присоединились к нам. Кто планировал встречать Новый год в подземке? Во время речи все очень растрогались, некоторые даже плакали, – вспоминает Лиза.

Мобильный телефон, опиравшийся на выпитую бутылку шампанского, в новогоднюю ночь объединил не одну семью в холодном паркинге. Но самое страшное было то, что в паркинге не было связи: позвонить или отправить сообщение родственникам с вопросом, как у них дела, было невозможно.

– Когда наступил Новый год, я некоторое время не мог поверить, что это действительно происходит. Что сейчас праздник, мы сидим в холодном паркинге без настроения и связи. С Новым годом пришла злоба и большое разочарование, – делится личными ощущениями Евгений.

Если вы планируете встречать Новый год и возле дома есть укрытия, то Евгений с Елизаветой советуют подготовить его для празднования. Хотя жизнь и шутит с нами, но это самый лучший способ сохранить праздничность.

– Идеальный Новый год будет после победы. А сейчас хочется увидеться со всеми близкими людьми, встретиться с ними за столом, даже в укрытии. Этого будет достаточно, – говорит Евгений.

В этом году они с Елизаветой будут встречать Новый год дома вдвоем, с надеждой на то, что праздничная ночь будет спокойной.

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Фото из личного архива героев