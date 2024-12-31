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Новорічне звернення Зеленського: де дивитись

Новорічне звернення Зеленського: де дивитись

Вже за багаторічною традицією, що склалася, в останні хвилини 2024 року президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням до українців. Коли і де можна переглянути новорічне звернення глави держави, дізнавалося «Одеське життя».

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Звернення президента будуть транслювати по українським телеканалам і на офіційних сторінках Зеленського в соцмережах 31 грудня о 23:40.

Його покажуть в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», а також на каналах, які беруть у ньому участь. Також відео будуть транслювати в ефірі ряду каналів.

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Зокрема, новорічне звернення президента України можна буде побачити в ефірах:

  • Суспільного і регіональних каналів Суспільного;
  • 1+1 Україна;
  • 2+2;
  • НТН;
  • Нового каналу;
  • Еспресо.

Також привітання президента Зеленського з новим 2025 роком буде транслюватися через офіційні акаунти в соціальних мережах:

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Фото з сайту глави держави

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