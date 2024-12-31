Новорічне звернення Зеленського: де дивитись

Вже за багаторічною традицією, що склалася, в останні хвилини 2024 року президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням до українців. Коли і де можна переглянути новорічне звернення глави держави, дізнавалося «Одеське життя».
Звернення президента будуть транслювати по українським телеканалам і на офіційних сторінках Зеленського в соцмережах 31 грудня о 23:40.
Його покажуть в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», а також на каналах, які беруть у ньому участь. Також відео будуть транслювати в ефірі ряду каналів.
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Зокрема, новорічне звернення президента України можна буде побачити в ефірах:
- Суспільного і регіональних каналів Суспільного;
- 1+1 Україна;
- 2+2;
- НТН;
- Нового каналу;
- Еспресо.
Також привітання президента Зеленського з новим 2025 роком буде транслюватися через офіційні акаунти в соціальних мережах:
- Ютуб-канал Офісу Президента;
- Фейсбук-сторінка Володимира Зеленського;
- Фейсбук-сторінка Офісу Президента;
- Телеграм Володимира Зеленського.
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Фото з сайту глави держави