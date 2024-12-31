Про благополуччя тварин в Україні дбатимуть за новими правилами

З 2026 року в Україні почне діяти перша уніфікована система сертифікації у сфері благополуччя тварин. Для цього вже зараз розробляють спеціальний реєстр, який допоможе контролювати, хто має достатні знання для гуманного поводження з тваринами, а також дозволить відстежувати порушення.
Порядок ведення нового реєстру вже затвердив Кабінет міністрів України. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, нова система сертифікації сприятиме впровадженню стандартів гуманного поводження з тваринами та адаптації України до вимог Європейського Союзу.
«Проєкт постанови був розроблений на виконання ч. 11 ст. 80 Закону України «Про ветеринарну медицину» та прийнятий в рамках виконання вимог щодо євроінтеграційного курсу України», — зазначили в міністерстві.
Що передбачає нова система?
Спецреєстр стане частиною системи сертифікації у сфері благополуччя тварин, де міститиметься інформація про:
- власників сертифікатів або тимчасових допусків;
- напрями підготовки фахівців за видами поводження з тваринами (утримання, транспортування чи умертвіння);
- дані про заклади освіти чи уповноважені органи, які видають сертифікати;
- факти порушення законодавства у сфері благополуччя тварин.
- відомості щодо сертифікатів та тимчасових допусків: видача, анулювання, повернення/вилучення, строк дії.
Даний реєстр почне діяти з 1 січня 2026 року, що надасть час для підготовки фахівців та впровадження всіх необхідних процедур.
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