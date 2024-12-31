Головні події: чим жила Одеса у 2024 році

Суперечка року: подвійні квитанції за комуналку

З лютого 2024 року мешканці багатьох багатоповерхівок в Одесі почали отримувати подвійні квитанції за обслуговування — від ЖКС і «Сервіс Плюс». Причиною цього стали суперечки за право управління будинками між приватною та комунальною компанією. Згодом стали з’являтися випадки незаконного переведення будинків до тих чи інших керуючих компаній. Зараз проблему вирішують у судах. А одеситам досі радять платити лише тим, з ким підписано офіційний договір, та перевіряти вказану інформацію.

Громадська позиція: як «Кава на Думській» перетворилася в «Гроші на ЗСУ»

Цього року в Одесі продовжували обговорювати тендери та перерозподіл бюджетних коштів на потреби ЗСУ. Протест «Кава на Думській», ініційований ще в минулому році, зіграв важливу роль у цьому процесі. У квітні 2024 року під громадським тиском було скасовано «безглузді тендери» та створено робочу групу «Прозорість і підзвітність», що дозволило заощадити 509 мільйонів гривень для ЗСУ.

4 грудня депутати міськради ухвалили рішення про виділення додаткових 250 мільйонів гривень із міського бюджету на підтримку підрозділів Сил оборони. Ці кошти підуть на закупівлю дронів, засобів електронної боротьби, автомобілів та іншої необхідної військової техніки. Акції протесту в Одесі досі тривають. Мешканці вимагають виділити 20% бюджету міста на потреби фронту. Вони також закликають до активізації діалогу між владою, військовими та їхніми родинами.

Одеситка підкорила Голлівуд та сцену Євробачення

Українська режисерка та кліпмейкер одеситка Таня Муіньо, відома своєю співпрацею зі світовими зірками, стала постановницею номера України на Євробаченні-2024. Завдяки її роботі дует Аlyona Аlyona та Jerry Heil із піснею «Teresa & Maria» здобув третє місце у фіналі конкурсу. Зараз Таня Муіньо працює з найвідомішими артистами Європи та Америки, серед яких, наприклад, Дженніфер Лопес та Леді Гага. Її кліпи збирають мільйони переглядів.

Одеський міжнародний кінофестиваль у Києві

Попри війну та масовані обстріли Одеси й інших міст України, п’ятнадцятий Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) все ж відбувся. Але заради безпеки його вирішили провести в Києві у липні 2024 року. Фестиваль був присвячений темі війни, яка є частиною українського кінематографу з 2014 року. Переможцями фестивалю стали картини:

«Сірі бджоли» режисера Дмитра Мойсеєва (екранізація роману Андрія Куркова) — найкращий повнометражний ігровий фільм. Стрічка розповідає про життя бджоляра на сході України в умовах початку війни.

«Глядєлов» режисерки Ксенії Кравцової — документальний фільм про війну очима відомого фотографа Олександра Глядєлова, визнано найкращим документальним фільмом.

Спеціальні відзнаки також отримали фільм «Яса», завдяки неперевершеній грі українських актрис Алли Сергійко та Христини Федорак. Також документальний фільм «Сопілка Перуна» — про роботу нашої арти.

Несподіванка року: закриття Одеського головпоштамту

У жовтні 2024 року головпоштамт Одеси на Садовій, 10 припинив роботу. Це трапилося через необхідність скорочення витрат: велике приміщення використовувалося лише частково, а його зимове утримання, зокрема опалення, стало неекономічним для дирекції «Укрпошти». Тепер офіс головпоштамта знаходиться за адресами на Садовій, 2 та Софіївській, 11. Історичну споруду, зведену у 1898 році, продавати не планують. Обговорюють варіанти її використання, зокрема створення там музею.

Ремонти та реконструкції

У 2024 році в Одесі було проведено деякі ремонтні роботи на об’єктах інфраструктури та благоустрою. Наприклад, ремонт дорожнього покриття та тротуарів на Адміральському проспекті та проспекті Небесної Сотні, але відбулися й інші довгоочікувані оновлення.

Відкрили Потьомкінські сходи та два парки

Наприкінці квітня 2024 року в Одесі для прогулянок відкрили Потьомкінські сходи, Стамбульський і Грецький парки на Приморському бульварі. Сходами можна спуститися до Приморської вулиці, яка поки що закрита для пішоходів. Парки повністю доступні, а в Грецькому навіть працює ліфт. Нагадаємо, вони були закриті через початок війни.

Ремонт площі Толбухіна

З 9 серпня до 31 жовтня 2024 року в Одесі ремонтували площу Трибуни Героїв (колишня Толбухіна). Були оновлені трамвайні колії, проїжджа частина, зовнішнє освітлення та світлофори. Завдяки роботам підвищено безпеку руху та покращено інфраструктуру без зупинки руху транспорту.

Зміни на вулиці Генуезькій

У цей же час в Одесі змінили організацію дорожнього руху на вулиці Генуезькій. У напрямку до Аркадії була додана ще одна смуга руху, що нібито покращило пропускну здатність ділянки. У рамках робіт були встановлені нові дорожні знаки та нанесена відповідна розмітка.

Ремонт вулиці Ольгіївської

Подібні зміни у схемі організації дорожнього руху відбулися і на вулиці Ольгіївській: на ділянці дороги від вулиці Пастера до спуску Маринеско введено двосторонній рух автотранспорту.

Завершення ремонту Деволанівського узвозу

Після трирічних зусиль в Одесі у жовтні 2024 року нарешті завершили реконструкцію Деволанівського узвозу — одного з ключових об’єктів міської інфраструктури. Ремонтні роботи розпочались ще у 2020-му, але через воєнний стан договір із підрядником «Ростдорстрой» було розірвано. У 2022 році оголошено новий тендер на завершення реконструкції. Проте вулиця Єврейська, яка має з’єднувати Деволанівський узвіз з іншими важливими транспортними артеріями, все ще потребує ремонту.

Перебудова «Макдональдса» на Дерибасівській

«Макдональдс» на Дерибасівській, 23, що знаходиться в історичній будівлі — будинку Мангубі, — закрили на ремонт до кінця грудня 2024 року. У рамках робіт планують реставрацію фасаду історичної будівлі, модернізацію інтер’єру та запровадження сервісу обслуговування за столиками. Ресторан матиме 212 місць всередині та 74 на терасі.

Одеса кипить: як проходить деколонізація

На фоні російсько-української війни в Україні розпочалася масова деколонізація, що передбачає перейменування вулиць та усунення символіки, пов’язаної з російською, радянською та імперською політикою. Одеса стала одним із міст, де це питання викликало численні дебати протягом року. Деякі зміни викликали суперечки серед мешканців: а чи потрібна нам деколонізація і що буде з історією Одеси?

(Не)бажане перейменування вулиць

У липні 2024 року Одеська військова адміністрація видала розпорядження про масове перейменування вулиць, проспектів, бульварів та інших топонімічних об’єктів в Одесі та області. У списку — 432 об’єкти, з яких 84 розташовані в Одесі. Серед найгучніших випадків — повернення вулиці Пушкінській її історичної назви — Італійська, а також перейменування площі Думської на Біржову і вулиці Катерининської на Європейську. Проспект Гагаріна отримав ім’я Лесі Українки, а бульвар Жванецкого став бульваром Військово-Морських сил. Також були запропоновані нові назви вулиць та проспектів, що вшановують героїв, які загинули за незалежність України, та тих, хто боровся за свободу в минулому. Повний список нових назв доступний на сайті «Одеського життя».

Пристрасті за Пушкіним

У 2024 році питання про знос пам’ятника Олександру Пушкіну в Одесі викликало не менш активні дискусії. Деякі одесити вважають, що пам’ятник є частиною культурної спадщини міста, тоді як у рамках деколонізації обговорюється «очищення публічного простору» від символів російського імперіалізму. Мер Одеси Геннадій Труханов виступив проти знесення, підкреслюючи, що Пушкін є частиною реєстру ЮНЕСКО та важливою частиною історії міста. Проте на початку грудня депутати Одеської міської ради підтримали рішення про демонтаж пам’ятників Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській. Також виділили кошти на проекти демонтажу 12 об’єктів, включно з пам’ятниками князю Воронцову, Ісааку Бабелю та іншим російським діячам.

Курортний сезон: як Одеса розважала туристів

Розмови щодо підготовки до курортного сезону в Одесі розпочалися ще в березні. Ситуація в Чорному морі залишалася складною через загрозу ракетних обстрілів і протикорабельних мін, проте місцева влада та підприємці активно працювали над облаштуванням пляжів для відпочивальників. Вже на початку червня пляжі заповнили туристи з різних куточків України. Як і зазвичай, у серпні знайти житло біля моря було дуже складно, а ціни залишалися на високому рівні. Водночас цього року на пляжах з’явилися мобільні укриття та рятувальні пости. Незважаючи на повітряні тривоги, багато відпочивальників залишалися на пляжах, насолоджуючись літом та морем.

Освіта: прощавай, віддалене навчання

В цьому році понад 20 тисяч першокласників Одещини розпочали навчання очно. Все завдяки тому, що в деяких школах нарешті облаштували укриття. Проте планувалося забезпечити очний формат у 600 школах. В Одесі з 121 середньої школи понад 90 мали свої укриття, а інші користуються захисними спорудами поблизу.

Одесити року

У листопаді 2024 року чотири одесити потрапили до ТОП-100 українців, які наближають перемогу за версією «Української правди», серед них:

Катерина Ножевнікова — громадський діяч та голова фонду «Корпорація монстрів», яка допомагає військовим і цивільним.

Андрій Ставніцер – бізнесмен та засновник реабілітаційного центру Superhumans для постраждалих від війни.

Еліна Світоліна – тенісистка і засновниця Svitolina Foundation, яка активно підтримує благодійні проекти.

Валерій Пузік – художник, письменник та військовослужбовець, відомий участю у війні та мистецьких проектах.

Одесити були відзначені за внесок у перемогу, суспільно-політичні процеси та розбудову державності.