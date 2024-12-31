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Яким буде в Одесі перший день 2025 року – прогноз синоптиків

Яким буде в Одесі перший день 2025 року – прогноз синоптиків

За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 1 січня, перший день 2025 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Прогноз погоди в Одесі на 1 січня

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В Одесі мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 5-7°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 1 січня

По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 4-9°С тепла.

На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

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