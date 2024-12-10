Нова МСЕК буде важче і дорожче?

Щоб оформити інвалідність, доведеться добре побігати

Отже, з 1 січня 2025 року функції медико-соціальної експертизи щодо втрати працездатності замінюються оцінюванням повсякденного функціонування особи. Його проводитимуть експертні команди лікарів на базі багатопрофільних лікарень – кластерних (в Одесі це лікарні №1, №10, №11) та надкластерних або спеціалізованих (обласна клінічна лікарня, регіональний протипухлинний центр). Склад команд формуватимуть в самих медзакладах.

Але в обласній клінічній лікарні відділення психіатричного напряму немає, отже цю профільну групу оцінювання, імовірніше, розмістять в обласному медичному центрі психічного здоровʼя, що на Слобідці, вулиця Воробйова, 9.

Фтизіатричний напрям лікування сконцентровано в обласному центрі соціально значущих хвороб. За цим напрямом оцінку можливості отримати інвалідність можуть організувати за адресою вулиця Леонтовича, 9/1, 11.

Онкологічний напрям експертної оцінки працюватиме на базі регіонального протипухлинного центру, вулиця Нежданової, 32.

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З цього всього можна зробити висновок, що за однією адресою, як було раніше, отримати групу інвалідності вже не вийде. І задля проходження обстежень для оформлення документів людям доведеться добре побігати Одесою на чималі дистанції.

Навантаження на лікарні та лікарів

До того ж, влада не врахувала, що міські лікарні і так працюють з дуже великим навантаженням, адже туди звертаються пацієнти з усієї області. Наприклад, відділення обласної клінічної лікарні працюють з перевантаженням у два-три рази. Можна тільки уявити, що відбуватиметься, коли з 1 січня до них піде ще величезний потік людей з приводу підтвердження чи отримання інвалідності.

Лікарям, які раніше лише лікували, доведеться тепер ще й оцінювати втрату працездатності. Якось ніхто не говорить про те, як їм з таким навантаженням впоратися і чи готові вони оцінювати, бо їм також доводиться ставати ще й експертами.

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Тепер під кожний випадок, під кожного пацієнта формуватиметься індивідуальний склад експертної команди. Адміністратор у закладі перевірятиме в електронній системі повноту отриманої справи та чи вірно система визначила спеціальності лікарів й форму розгляду випадку відповідно до критеріїв оцінки. Після чого система визначатиме для справи профільну команду, яка має найближчий доступний час для проведення оцінювання. Адміністратор команд не знатиме, до якої команди і на який час потрапить справа, а індивідуальні дані лікарів та пацієнтів будуть приховані одні від одних до дня оцінювання. Ну чим не Агата Крісті!

Лікарі, з якими спілкувалась щодо подальших перспектив, кажуть про повний хаос, невизначеність нової системи, пророкують, що оформити інвалідність стане значно важче і значно дорожче, бо проконтролювати діяльність нової структури буде майже неможливо.

Без папірців та з телемедициною

МОЗ планує повністю відійти від паперових носіїв щодо оцінки стану людини, замінивши їх на електронні. Ідея добра, але виникає проблема: коли в районі, де працює установа, відключена електрика, часто не працює електронна система, до якої має зайти лікар. Поки у таких випадках, щоб годинами не тримати пацієнта в закладі МСЕК, завжди приходили на допомогу паперові носії інформації. Крім того, досвід свідчить, що шахраї чудово і швидко вчаться підробляти документи, на яких можна підзаробити. Питання, як захистити електронні документи, за якими визначатимуть групу інвалідності, поки ніким не розглядається.

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НСЗУ на 1 січня 2026 року хоче налагодити механізм проходження експертної оцінки навіть за відсутності самої людини перед очима експертів, шляхом використання засобів телемедицини. Теж добра ідея. Але вона не виключає порушень – хто і за кого проходитиме оцінювання, наскільки надані людиною документи відповідатимуть її реальному стану здоровʼя. На відстані, за допомогою камери, це не завжди можна встановити правильно.

Спірним виглядає також питання про оскарження прийнятих експертних рішень лише на центральному рівні, у Києві. Раніше скарги розглядали спочатку на місцевому, і лише потім на центральному рівні. Більшість до Києва не доходили, бо проблему вирішували на місці. Зрозуміло, що не кожна людина з інвалідністю виявиться спроможною відстоювати свої права, спілкуючись зі столичними експертами. Чому зробили саме так, відповісти складно.

Кому буде потрібно підтвердити інвалідність?

Особи, інвалідність яким встановлена без зазначення строку проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсякденного функціонування за власним бажанням (за зверненням опікуна у разі позбавлення особи з інвалідністю дієздатності) або за рішенням суду.

проходять оцінювання повсякденного функціонування за власним бажанням (за зверненням опікуна у разі позбавлення особи з інвалідністю дієздатності) або за рішенням суду. Особам з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений з 1 січня 2025 року , але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування, але не пізніше ніж до 1 липня 2025 року.

, але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування, але не пізніше ніж до 1 липня 2025 року. Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов’язані пройти його у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року.

Незалежно від дати прийняття рішення про встановлення інвалідності (із зазначенням строку повторного огляду) дляосіб з інвалідністю з числа військовослужбовців Збройних сил та правоохоронних органів спецпризначення, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) продовжується на період проходження ними військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби або до дати проведення оцінювання повсякденного функціонування особи.

Що говорять юристи?

На думку юристки Ірини Корженкової, зміна назви органу не гарантує реальних змін у системі, яка роками процвітала на корупції та встигла вибудувати кругову поруку в усіх органах, які повинні були б цій корупції запобігати.

Ймовірність ефективних масштабних реформ, таких як ліквідація МСЕК і перевірка сумнівних рішень, викликає питання. Враховуючи попередній досвід реформування військово-лікарських комісій (ВЛК), є ризик, що ситуація може повторитися. Реалізація таких змін потребує значних ресурсів, часу, якісно розроблених політик та переатестації працівників (або ж набору нових). У даному випадку нічого цього ще немає.

Що треба зробити обовʼязково? Разом з Офісом Генерального прокурора впорядкувати правила нарахування заробітних плат і пенсій прокурорам, а також забезпечити соціальні гарантії для тих, хто має інвалідність і працює в прокуратурі. Крім того, необхідна повторна перевірка рішень МСЕК, які встановлювали інвалідність прокурорам.

Разом із Державною прикордонною службою України переглянути питання про виїзд за кордон колишніх чиновників, які мають інвалідність.

Також Національне агентство з питань запобігання корупції повинне розробити й подати до Кабінету міністрів зміни до законів, які передбачатимуть кримінальну відповідальність для членів МСЕК за незаконне збагачення та можливість цивільної конфіскації їхнього майна.

Повний перегляд інвалідностей для всіх людей, які їх отримали, створить ризики для людей з реальними проблемами, підвищить адміністративне навантаження і може призвести до несправедливого позбавлення допомоги. Альтернативою могла б бути поступова реформа з перевіркою лише спірних випадків.

Реформа МСЕК має бути поступовою та виваженою, а також включати переатестацію та перенавчання працівників. Інакше зміна назви ризикує потягнути весь старий устрій за оновлений фасад інституції.

На фото: будівля одеської обласної МСЕК