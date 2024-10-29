Хто очолив Одеський обласний МСЕК

Цю інформацію підтвердили в Одеській ОВА, пославшись на відповідне розпорядження голови ОВА Олега Кіпера.

При цьому в ОВА уточнили, що Максим Голубенко з сьогоднішнього дня, 29 жовтня 2024 року, призначений тимчасовим виконувачем обов’язків головного лікаря Одеського обласного МСЕК.

Як повідомляло «Одеське життя», раніше голова Одеського обласного МСЕК написала заяву про звільнення. Це сталося після того, як виявили, що майже кожен десятий прокурор області має статус особи з інвалідністю.

У той же час голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що планував змінити керівництво МСЕК ще до скандалу з прокурорами. Зокрема, під час перевірки закладу його вразили погані умови у приміщеннях та неправильне ставлення до військових.

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