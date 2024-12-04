Новини Одеси та Одеської області

Реформа МСЕК: чи не заберуть виплати за інвалідністю?

Реформа МСЕК: чи не заберуть виплати за інвалідністю?

З 1 січня 2025 року ліквідують МСЕК і інвалідність встановлюватимуть за новими правилами. Водночас багато українців, які мають групу інвалідності, турбуються, чи не заберуть у них статус та виплати.

У МОЗ розповіли, що документи, видані МСЕК, залишаються чинними, а разом з ними – всі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги.

Якщо статус довічний, повторний огляд не потрібно проходити. Також не потрібно подовжувати інвалідність:

  • людям із тяжкими порушеннями здоров’я (онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок та інші випадки);
  • тим, хто знаходиться в зоні бойових дій або на окупованих територіях;
  • військовим та правоохоронцям, які проходять військову службу – до завершення служби.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Ветерани приходять, коли вже вкрай необхідна допомога
    Ветерани приходять, коли вже вкрай необхідна допомога

    «Одеське життя» продовжує розповідати про те, яку підтримку у громаді можуть отримати ветерани ЗСУ та члени їхніх родин. Сьогодні пропонуємо розмову із Савою Чернєвим, головою Бессарабської громади.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Реабілітація за власний рахунок: чому ветерани залишаються сам на сам зі своїми проблемами
    Реабілітація за власний рахунок: чому ветерани залишаються сам на сам зі своїми проблемами

    Руслан Тимченко пішов серед перших захищати Україну добровольцем. Спочатку потрапив на Миколаївський напрямок, потім – у пекло Донецького. Після повернення та операції на хребті — отримав інвалідність другої групи. Про те, як захищали країну, втратили здоров’я і залишаються віч-на-віч зі своїми проблемами, розповідаємо у цьому матеріалі.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Дітям у Доброславі сподобалась реформа харчування: секрет місцевої школи
    Дітям у Доброславі сподобалась реформа харчування: секрет місцевої школи

    У школах з 2022 року почали змінювати меню харчування школярів початкових класів за рекомендаціями кухаря Євгена Клопотенка. Під заборону потрапили сосиски, солодкі чаї, какао, запіканки. Улюблена багатьма дітлахами картопля мала потрапляти до меню не частіше двох разів на тиждень. Масові відмови харчуватись дітлахів та незгода з таким станом справ батьків зумовили необхідність перегляду меню та внесення в нього змін. Чи є страви у шкільній їдальні, що подобаються дітям і як смачно та корисно нагодувати дитину?

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Скільки виплачують пораненим військовим
    Скільки виплачують пораненим військовим

    До нашої редакції зателефонувала читачка, її син зазнав тяжкого поранення, захищаючи Україну. Вона попросила розповісти, які виплати йому належаться.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна на дотик: як незрячі пристосовуються до нових реалій
    Війна на дотик: як незрячі пристосовуються до нових реалій

    Ці люди живуть поруч із нами. Найчастіше ми помічаємо їх, лише почувши стукіт тростини по бруківці. Але, попри втрату зору, вони прагнуть жити повноцінним життям. До Міжнародного дня сліпих, «Одеське життя» розмовляло з головою правління Одеської обласної організації товариства сліпих Олексієм Максименком про те, як виживають незрячі під час війни.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk