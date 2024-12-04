Реформа МСЕК: чи не заберуть виплати за інвалідністю?

З 1 січня 2025 року ліквідують МСЕК і інвалідність встановлюватимуть за новими правилами. Водночас багато українців, які мають групу інвалідності, турбуються, чи не заберуть у них статус та виплати.
У МОЗ розповіли, що документи, видані МСЕК, залишаються чинними, а разом з ними – всі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги.
Якщо статус довічний, повторний огляд не потрібно проходити. Також не потрібно подовжувати інвалідність:
- людям із тяжкими порушеннями здоров’я (онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок та інші випадки);
- тим, хто знаходиться в зоні бойових дій або на окупованих територіях;
- військовим та правоохоронцям, які проходять військову службу – до завершення служби.
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