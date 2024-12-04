Реформа МСЕК: чи не заберуть виплати за інвалідністю?

Ветерани приходять, коли вже вкрай необхідна допомога «Одеське життя» продовжує розповідати про те, яку підтримку у громаді можуть отримати ветерани ЗСУ та члени їхніх родин. Сьогодні пропонуємо розмову із Савою Чернєвим, головою Бессарабської громади. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Реабілітація за власний рахунок: чому ветерани залишаються сам на сам зі своїми проблемами Руслан Тимченко пішов серед перших захищати Україну добровольцем. Спочатку потрапив на Миколаївський напрямок, потім – у пекло Донецького. Після повернення та операції на хребті — отримав інвалідність другої групи. Про те, як захищали країну, втратили здоров’я і залишаються віч-на-віч зі своїми проблемами, розповідаємо у цьому матеріалі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Дітям у Доброславі сподобалась реформа харчування: секрет місцевої школи У школах з 2022 року почали змінювати меню харчування школярів початкових класів за рекомендаціями кухаря Євгена Клопотенка. Під заборону потрапили сосиски, солодкі чаї, какао, запіканки. Улюблена багатьма дітлахами картопля мала потрапляти до меню не частіше двох разів на тиждень. Масові відмови харчуватись дітлахів та незгода з таким станом справ батьків зумовили необхідність перегляду меню та внесення в нього змін. Чи є страви у шкільній їдальні, що подобаються дітям і як смачно та корисно нагодувати дитину? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Скільки виплачують пораненим військовим До нашої редакції зателефонувала читачка, її син зазнав тяжкого поранення, захищаючи Україну. Вона попросила розповісти, які виплати йому належаться. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ