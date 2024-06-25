Готуємося до сезону амброзії: як позбутися алергії на цю рослину

Не варто лікувати алергію травами

Амброзія полинолиста — один з найнебезпечніших карантинних бур’янів. Він засмічує практично всі угіддя, завдає величезної шкоди сільському господарству та здоров’ю людей. Засмічені амброзією посіви різко знижують урожайність, а пилок рослини спричиняє в людей масові алергічні захворювання, так звану «осінню сінну лихоманку».

Тому сезон цвітіння амброзії — це стихійне лихо для людей, у яких є хоч найменша схильність до алергії. У цей час алергікам доводиться забути про нормальне життя. Багато хто не може носа висунути на вулицю. Причому, як кажуть фахівці, якщо є чутливість до пилку амброзії, то з кожним роком вона тільки посилюється.

Головні ознаки ураження пилком амброзії:

головний біль, слабкість;

нежить, набряк слизових оболонок очей і носа;

висипання на шкірі;

підвищення температури.

Якщо за таких симптомів вчасно не звернутися до лікаря і перевіритися на алергію, то це може навіть призвести до летального результату.

— У серпні та вересні розпочинається третя пилкова хвиля, що характеризується пилкуванням амброзії, полину, лободи, соняшнику, цикломени та кукурудзи. Ці рослини викликають алергію з одними й тими самими симптомами та мають перехрестя між собою, — каже лікарка-алергологиня Тетяна Дятловська. — Найбільш агресивний пилок амброзії. Хворим на поліноз необхідно негайно звертатися до лікарів-алергологів. І в жодному разі не лікуватися від алергії травами, інакше їх може «дістати» перехресна лікарська алергія на препарати, що містять трави. Хочу зазначити, що фітотерапія для алергіків — отрута.

Як боротися з бур’яном амброзії

Для боротьби з бур’яном амброзією ефективно використовувати комбінацію різних методів: регулярне скошування та ручне прополювання, застосування гербіцидів, випасання худоби, яка поїдає бур’ян, і використання природних ворогів амброзії, таких як певні види комах.

У центрі міста амброзію практично не зустрінеш, а ось у віддалених районах вона ще зустрічається.

У комунальних структурах Одеси запевнили, що прибирають амброзію, але не можуть узяти під контроль усі її зарості. Тому просять повідомляти про ділянки, де вона все ще росте.

Раніше амброзія була ліками

Уперше в Україну амброзію завезли 1914 року з Америки. Як лікарську рослину, вирощували на плантаціях у Дніпропетровській області. Друга навала бур’яну припала на 1969 рік — під час пилової бурі з Кубані вітром у наші краї занесло безліч насіння. В Україні амброзія прижилася і поширюється абсолютно безперешкодно. Адже якщо на батьківщині в неї понад 600 природних ворогів — рослин і комах, то тут їх немає.