Магнітні бурі: до чого готуватись 25 листопада

Згідно з прогнозом вчених, наступного тижня на нас чекає ще один сплеск сонячної активності.

Магнітна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Для людей, які не мають серйозних проблем зі здоров’ям, цей «шторм» може пройти непоміченим, а ось ті, хто залежить від погодних примх, можуть відчути легке нездужання, і тому їм бажано тримати під рукою потрібні ліки від головного болю та підвищеного тиску.

І хоча єдиної думки щодо впливу магнітних бур на людину серед наукової спільноти досі немає, саме в такі дні люди значно частіше скаржаться на:

головний біль;

сонливість та безсоння;

загальне погіршення самопочуття;

занепад сил;

порушення концентрації;

проблеми з психологічним станом (підвищена тривожність, пригніченість, дратівливість).

У дні магнітних бур зростає кількість звернень до терапевтів та лікарів-кардіологів.

Як захистити себе в небезпечні дні

здорово та повноцінно харчуйтеся, пийте достатньо води,

гуляйте на свіжому повітрі,

не перевтомлюйтесь фізично та емоційно,

відмовтеся від алкоголю, куріння, енергетиків,

обмежте вживання кави, міцного чаю,

важливі справи краще перенесіть на інші дні.