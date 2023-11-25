Магнітні бурі: до чого готуватись 25 листопада

Вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують у суботу, 25 листопада, підвищену геомагнітну активність, можливі періоди штормової космічної погоди.
Згідно з прогнозом вчених, наступного тижня на нас чекає ще один сплеск сонячної активності.
Магнітна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.
Для людей, які не мають серйозних проблем зі здоров’ям, цей «шторм» може пройти непоміченим, а ось ті, хто залежить від погодних примх, можуть відчути легке нездужання, і тому їм бажано тримати під рукою потрібні ліки від головного болю та підвищеного тиску.
І хоча єдиної думки щодо впливу магнітних бур на людину серед наукової спільноти досі немає, саме в такі дні люди значно частіше скаржаться на:
- головний біль;
- сонливість та безсоння;
- загальне погіршення самопочуття;
- занепад сил;
- порушення концентрації;
- проблеми з психологічним станом (підвищена тривожність, пригніченість, дратівливість).
- У дні магнітних бур зростає кількість звернень до терапевтів та лікарів-кардіологів.
Як захистити себе в небезпечні дні
- здорово та повноцінно харчуйтеся, пийте достатньо води,
- гуляйте на свіжому повітрі,
- не перевтомлюйтесь фізично та емоційно,
- відмовтеся від алкоголю, куріння, енергетиків,
- обмежте вживання кави, міцного чаю,
- важливі справи краще перенесіть на інші дні.