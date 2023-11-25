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Магнітні бурі: до чого готуватись 25 листопада

Магнітні бурі: до чого готуватись 25 листопада

Вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують у суботу, 25 листопада, підвищену геомагнітну активність, можливі періоди штормової космічної погоди.

Згідно з прогнозом вчених, наступного тижня на нас чекає ще один сплеск сонячної активності.

Магнітна буря – це сплески енергії, що походять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Для людей, які не мають серйозних проблем зі здоров’ям, цей «шторм» може пройти непоміченим, а ось ті, хто залежить від погодних примх, можуть відчути легке нездужання, і тому їм бажано тримати під рукою потрібні ліки від головного болю та підвищеного тиску.

І хоча єдиної думки щодо впливу магнітних бур на людину серед наукової спільноти досі немає, саме в такі дні люди значно частіше скаржаться на:

  • головний біль;
  • сонливість та безсоння;
  • загальне погіршення самопочуття;
  • занепад сил;
  • порушення концентрації;
  • проблеми з психологічним станом (підвищена тривожність, пригніченість, дратівливість).
  • У дні магнітних бур зростає кількість звернень до терапевтів та лікарів-кардіологів.

Як захистити себе в небезпечні дні

  • здорово та повноцінно харчуйтеся, пийте достатньо води,
  • гуляйте на свіжому повітрі,
  • не перевтомлюйтесь фізично та емоційно,
  • відмовтеся від алкоголю, куріння, енергетиків,
  • обмежте вживання кави, міцного чаю,
  • важливі справи краще перенесіть на інші дні.
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