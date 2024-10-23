Навіщо прокурорам фіктивна інвалідність: схеми, від яких голова йде обертом

Передісторія

4 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про розкриття схеми незаконного збагачення, до якої були залучені Тетяна Крупа та її син. Тетяна Крупа була головною лікаркою Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та залишається депутаткою обласної ради. Її син Олександр Крупа очолював головне управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. Чиновницю та її сина підозрюють в організації схеми з незаконного оформлення інвалідності для чоловіків, які намагалися уникнути військової служби. Під час обшуків у них виявили майже 6 мільйонів доларів готівкою в різних валютах. Також у робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Правоохоронці не лише знайшли готівкові гроші, а і з’ясували, що сім’я Крупи має кілька десятків об’єктів нерухомості як в Україні, так і за кордоном, мають готельно-ресторанний комплекс, 9 елітних автомобілів, рахунки у закордонних банках тощо. І далеко не все із переліченого було задекларовано.

Що не так з хмельницькими прокурорами

В ході розслідування було виявлено ще один підозрілий факт: 61 прокурор на Хмельниччині має групу інвалідності. За попередніми даними інвалідність їм допомагала оформлювати саме Тетяна Крупа, якій 7 жовтня суд обрав запобіжний захід і відправив під варту на 60 діб.

Навіщо ж прокурорам інвалідність? Існує кілька версій, хоча одна одній не заважає. Згідно із законодавством про працю, люди з інвалідністю мають перевагу під час працевлаштування і переміщення з посади на посаду, їх значно складніше звільнити чи перевести на роботу, наприклад, до іншого регіону.

Як зазначив журналіст Юрій Бутусов: «свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю». Втім, до Пенсійного фонду тут претензій набагато менше, якщо пенсія оформлювалася на підставі легальних, на перший погляд, довідок про інвалідність.

Плюсами в оформленні інвалідності можуть бути й інші речі. Наприклад, хтось з родичів прокурора може оформити догляд за ним і таким чином отримати відстрочку від мобілізації. Також з інвалідністю легше виїхати за кордон під час воєнного стану. Втім, самі прокурори і без того мають бронь. До того ж попередня перевірка показала, що 80% прокурорів Хмельницької області, які мають інвалідність, оформили її до початку повномасштабного вторгнення. Тому очевидними залишаються кар’єрні та пенсійні пільги.

Скільки заробляють прокурори

Працівники прокуратури мають право на пенсію незалежно від віку за наявності 25 років вислуги років. Якщо ж вислуги лише 15 років, але загальний стаж становить від 30 до 35 років, то жінки мають право піти на пенсію в 55 років, а чоловіки – в 57 років відповідно.

Пенсія прокурорам призначається в розмірі 60% від їхньої зарплати. І треба розуміти, що ці зарплати немаленькі, як для пересічного українця. Наразі посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Щоправда держбюджет на 2024 рік передбачає для визначення прокурорських окладів прожитковий мінімум на рівні лише 1600 гривень. Але і при такому розкладі найменший оклад прокурора становить 40 тисяч гривень. А якщо це прокуратура вищого рівня або більш висока посада, то оклад може бути значно більшим. Зверху до окладу додаються надбавки та премії. Є також можливість додатково отримувати матеріальну допомогу.

Яка пенсія у прокурора

Отже, 60% від такої зарплати – це гарантовано максимальна пенсія, що на сьогодні не може перевищувати 23610 гривень. Це 10 прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. На прокурорів таке обмеження також розповсюджується (необмежені пенсії призначають лише суддям).

Є ще одна важлива умова – якщо прокурор вже має право на пенсію, але продовжує працювати, то поки він не звільниться, пенсія виплачується на загальних підставах, як звичайна пенсія за віком і тільки після звільнення вона перераховується на більш вигідних умовах за нормами Закону «Про прокуратуру». Втім, враховуючи непогані оклади, і звичайна пенсія за віком у прокурора може бути гарна. Відповідно до статистиці Пенсійного фонду, станом на 2023 рік в Україні було близько 6000 пенсіонерів-прокурорів, середній розмір пенсії яких перевищив 22 тисячі гривень. Це означає, що фактично всі такі особи отримують пенсію близьку до максимальної.

Пенсія по інвалідності

Відомо, що прокурори Хмельниччини масово оформлювали саме ІІ групу інвалідності. Це не схоже на збіг, адже прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія в таких самих розмірах – 60% від зарплати. Це за умови, що вони мають не менше 10 років роботи в органах прокуратури. Якщо оформити інвалідність, то можна розраховувати на відповідну прокурорську пенсію без напрацювання 15 чи 25 років вислуги.

Навіть якщо таку пенсію призначати на загальних підставах, поки прокурор продовжує працювати, то вона все одно буде додатковим джерелом доходів. Адже звичайна пенсія по інвалідності другої групи призначається в розмірі 90% від пенсії за віком і в розмірі 100%, якщо мова йде про першу групу.

Крім того відповідно до Закону «Про прокуратуру» пенсіонери і члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, мають також право на безкоштовне медичне обслуговування у спеціалізованих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію прокурора.

Що буде далі?

Неможна казати, що всі прокурори абсолютно здорові і не мають права на інвалідність. Остаточну крапку має поставити слідство. Так чи інакше, ще треба довести, що в більшості випадків інвалідність їм була встановлена фіктивно. Але немає диму без вогню. У цій справі надто багато збігів і кричущих фактів. Прикро, якщо представники прокуратури, які мають наглядати за додержанням законів, самі користувалися корупційними схемами і покривали представників місцевої МСЕК.

Офіс Генерального прокурора вже оприлюднив перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами та ініціював створення робочої групи із залученням міжнародних експертів.

«Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою», – зазначив генпрокурор Андрій Костін. За його словами, масштабне службове розслідування стосується не лише хмельницьких прокурорів, а органів прокуратури всіх рівнів. Врешті-решт стало відомо, що і сам Костін вже пішов у відставку через згаданий скандал.

Масштаби набагато страшніші

Додамо, що це лише верхівка айсбергу та історія з Хмельницькою МСЕК не єдина. За останні два місці правоохоронці також повідомили про незаконне збагачення представників МСЕК щонайменше ще трьох областей: Полтавської, Вінницької та Миколаївської. Президент Володимир Зеленський навіть зібрав засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене боротьбі з корупцією в цій сфері.

«Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування», – зазначив президент.

Звісно, МСЕК для прокурорів і для тих, хто намагається уникнути військової служби – це трохи різні речі. Але у цій історії все настільки щільно перетинається, що лише підкреслює кричущі системні проблеми українського суспільства.

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