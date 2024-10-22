В Україні ліквідують МСЕК – Зеленський підписав указ

Відповідний указ №732/2024 підписав сьогодні, 22 жовтня 2024 року, президент Володимир Зеленський. Указ набирає чинності з сьогоднішнього дня.

Такий результат засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), що відбулося сьогодні, щодо ситуації з МСЕК та зловживань з інвалідністю.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті глави держави, Кабінет міністрів має розробити план ліквідації медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Його потрібно буде подати на розгляд до Верховної Ради.

В указі також сказано, що протягом семи днів Міністерство охорони здоров’я разом із Державним бюро розслідувань, Службою безпеки України, Національною поліцією та військовими адміністраціями зобов’язані сформувати робочі групи для перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій з інвалідності посадових осіб.

Після цього протягом трьох місяців Кабмін має підготувати доповідь про результати перевірки рішень МСЕК та, у разі виявлення необґрунтованих рішень, ініціювати їх перегляд та повідомити правоохоронні органи.

В указі також сказано, що за два тижні буде створено план цифровізації процесів МСЕК. А протягом тижня буде проведено аудит пенсійних виплат щодо інвалідності для держслужбовців.

Крім того, буде переглянуто механізм нарахування пенсій для посадових осіб, щоб зробити систему прозорішою.

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Раніше на корупційній схемі впіймали керівника Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу. Також під час перевірок МСЕК стало відомо, що за схемою Крупи інвалідність оформили близько 50 прокурорів Хмельницької області.

Згодом в Україні відбулася низка подібних викриттів – зокрема, у голови Миколаївської МСЕК знайшли 450 тисяч доларів.

А після сьогоднішнього засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК та зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності Зеленський заявив, що має бути політична відповідальність генерального прокурора Андрія Костіна, після чого останній подав у відставку.

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