Мобілізація в Україні: заберуть інвалідність і відправлять на фронт?

Про це повідомляє МОЗ.

Відповідно до процедури перевірки, встановленої новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, під перевірку потрапляють рішення щодо встановлення інвалідності 2 та 3 груп чоловікам віком від 25 до 50 років.

Водночас МОЗ перевірятиме не всі рішення МСЕК. Винятки будуть у разі:

травм, контузій або каліцтв, отриманих під час проходження військової служби;

відсутності кінцівок, кистей, стоп ніг;

відсутності одного з парних органів;

наявність онкологічного захворювання, інтелектуальних порушень, психічних розладів;

наявності церебрального паралічу або іншого паралітичного синдрому через інвалідність з дитинства.

У МОЗ зазначають, що зараз немає необхідності проходити повторний огляд усім чоловікам, які набули статусу інвалідності після 24 лютого 2022 року. Тому не треба самостійно з’являтися на переогляд МСЕК.