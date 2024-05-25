Мобілізація в Україні: заберуть інвалідність і відправлять на фронт?

В Україні проведуть перевірку рішень медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), надані чоловікам мобілізаційного віку після 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляє МОЗ.
Відповідно до процедури перевірки, встановленої новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, під перевірку потрапляють рішення щодо встановлення інвалідності 2 та 3 груп чоловікам віком від 25 до 50 років.
Водночас МОЗ перевірятиме не всі рішення МСЕК. Винятки будуть у разі:
- травм, контузій або каліцтв, отриманих під час проходження військової служби;
- відсутності кінцівок, кистей, стоп ніг;
- відсутності одного з парних органів;
- наявність онкологічного захворювання, інтелектуальних порушень, психічних розладів;
- наявності церебрального паралічу або іншого паралітичного синдрому через інвалідність з дитинства.
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У МОЗ зазначають, що зараз немає необхідності проходити повторний огляд усім чоловікам, які набули статусу інвалідності після 24 лютого 2022 року. Тому не треба самостійно з’являтися на переогляд МСЕК.