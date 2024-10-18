Купила будинок під Одесою: чинну нардепку підозрюють у незаконному збагаченні

Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці. За даними ЗМІ йдеться про обраницю від партії «Слуга народу» Ірину Аллахвердієву (нинішнє прізвище – Кормишкіна).
Як повідомляє пресслужба САП і НАБУ, 16 жовтня 2024 року чинній народній депутатці України повідомлено про підозру в незаконному збагаченні.
Слідство встановило, що у 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.
За них згодом було придбано будинок поблизу Одеси, у якому народна обраниця нині проживає.
Офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більш як 2,7 млн грн, які підозрювана використовувала на інші цілі.
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Дії народної депутатки України кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, який з літа 2023 року сидить у СІЗО, підозрюють у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України.
Під час розслідування було встановлено факти придбання членами сім’ї ексвійськкома дорогих автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном.