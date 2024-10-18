Купила будинок під Одесою: чинну нардепку підозрюють у незаконному збагаченні

Як повідомляє пресслужба САП і НАБУ, 16 жовтня 2024 року чинній народній депутатці України повідомлено про підозру в незаконному збагаченні.

Слідство встановило, що у 2021-2022 роках народна обраниця набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.

За них згодом було придбано будинок поблизу Одеси, у якому народна обраниця нині проживає.

Офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більш як 2,7 млн грн, які підозрювана використовувала на інші цілі.

Дії народної депутатки України кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, який з літа 2023 року сидить у СІЗО, підозрюють у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України.

Під час розслідування було встановлено факти придбання членами сім’ї ексвійськкома дорогих автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном.