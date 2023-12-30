Які катаклізми обрушилися на Землю 2023 року і чого чекати від природи далі

Найсильніший землетрус у Туреччині

Лютий 2023 року запам’ятався світу жахливим землетрусом на південному сході Туреччини. Він почався рано вранці з поштовху магнітудою 7,8 бала. Далі був землетрус силою 7,5 бала, а після — ще кілька поштовхів до 6,7 бала. Коливання відчули в Сирії, Лівані, Лівії, Грузії, Вірменії, Ізраїлі та на Кіпрі. Невеликі поштовхи було зафіксовано навіть на Хмельницькій та Южно-Українській АЕС. Унаслідок лиха постраждали одинадцять турецьких провінцій, понад 160 тисяч будинків завалилися або були сильно пошкоджені. Загинуло понад 50 тисяч осіб, десятки тисяч постраждали.

У пошуково-рятувальних операціях у Туреччині брали участь і українські рятувальники.

Що кажуть науковці?

Для Туреччини землетруси — звичне явище. Країна розташована на стику двох літосферних плит, які переміщуються на кілька сантиметрів на рік. Тертя цих плит і сильний тиск спричинили цей землетрус — можливо, найсильніший за всю історію спостережень. В епіцентрі лиха утворився розлом глибиною близько 30 метрів і шириною близько 200 метрів.

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Смертоносні торнадо в США

Наприкінці березня в п’яти штатах на півдні США почалися сильні грози і спалах торнадо. Один із вихорів сягнув четвертого рівня небезпеки з шести. Він зносив добре збудовані будівлі, підіймав у повітря легкі будинки, виривав з корінням дерева, переносив автомобілі на велику відстань, а одне з міст було повністю зруйноване. За торнадо, яких метеорологи нарахували 33, пішли шторм, зливи і град розміром з м’яч для гольфу. Така погода трималася чотири дні. Серії торнадо повторювалися протягом усього року: у квітні, червні, листопаді та навіть грудні. За один раз їхня кількість сягала 60 випадків.

Що кажуть науковці?

На територію США припадає близько 75% усіх торнадо, що виникають на Землі. Зазвичай сезон триває з травня по липень. Але цього року було зареєстровано найактивніший зимовий сезон торнадо за всю історію. Згідно з прогнозами, у міру зростання температури на Землі над Америкою формуватиметься дедалі більше потужних торнадо.

Аномальна спека в Канаді та Європі

Літо 2023 року розпочалося з надзвичайно сильних лісових пожеж у Канаді, дим і смог від яких накрив США і дійшов навіть до Європи. На початку червня в Канаді нарахували рекордну кількість загорянь — 414 випадків, унаслідок яких вигоріли тисячі гектарів землі. Північна Америка ніколи не переживала подібного.

Паралельно небувала спека спостерігалася в Мексиці. Стовпчик термометра тут підіймався майже до 50°C. Щодня фіксувалися температурні рекорди також у Франції, Швейцарії, Німеччині, Польщі, Хорватії, Італії та інших країнах Європи. Наприклад, у Греції температура повітря доходила до 45°C.

Що кажуть науковці?

У червні лісові пожежі типові для Канади, проте їхні масштаби цього року незвичайні. Учені, які відстежують зміни клімату в центрі Коперника при ЄС, кажуть, що цей рік став другим найспекотнішим в історії після 2016-го. Усе через те, що температура повітря піднялася на 1,2°C. Прогнозується, що літо стане ще спекотнішим, а температура повітря підвищиться на 1,5°C.

Повінь, що забрала тисячі життів у Лівії

На початку вересня світ сколихнуло ще одне природне лихо. У районі Середземного моря зародився смертоносний шторм «Даніель», який спричинив великі повені і руйнування в Греції, Болгарії та Туреччині. Вода лилася вулицями, змиваючи автомобілі, залізничні контейнери, споруди і людей.

Катастрофічної шкоди шторм завдав лівійському місту Дерна. Сильні зливи і грози зруйнували дві дамби, і в результаті потік води зніс цілі квартали. За оцінками Червоного Хреста, загинуло понад 11 тисяч осіб, ще 20 тисяч вважаються зниклими.

Що кажуть науковці?

У південних широтах, особливо в посушливих регіонах, вода після гроз довго залишається на поверхні землі, і це призводить до повеней. Наприклад, у Лівії дощі йдуть рідко. Однак через зміну клімату, за даними національного метеорологічного центру країни, за добу в Дерні випало близько 400 міліметрів опадів, хоча зазвичай за весь вересень випадає лише 1,5 міліметра.

Пробудження вулканів в Ісландії, Мексиці та на Сицилії

У листопаді часто з’являлася інформація про активізацію вулканів. Наприклад, у Мексиці прокинувся один із найнебезпечніших — Попокатепетль. Тоді ж дав про себе знати найвищий діючий вулкан Європи — Етна на Сицилії. Наступним прокинувся підводний вулкан у Японії. А нещодавня активність вулкана Марапі на індонезійському острові Суматра призвела до жертв.

Просто зараз людство спостерігає виверження величезного вулкана на острові Рейк’янес в Ісландії. До цього він 800 років перебував у стані спокою. У листопаді місцевій владі довелося евакуювати ціле місто: на його вулицях з’явився розлом завдовжки 15 кілометрів. Нині місцевість нагадує пекло: у повітрі стоїть смог і попіл, а вогняна лава витікає зі швидкістю 100-200 метрів на секунду.

Що кажуть науковці?

За даними метеорологів, щороку на Землі відбувається від 60 до 80 вивержень. Наразі налічується понад 900 активних вулканів. Однак учені запевняють, що для паніки немає причин. Просто почався цикл підвищеної вулканічної активності, який може тривати кілька десятиліть або століть.

Через що трапляються природні лиха та катаклізми

На думку Михайла Рябова, старшого наукового співробітника Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, природні лиха і катаклізми, які Земля пережила 2023 року, могли відбуватися через підвищену сонячну активність.

У 2019 році Сонце вступило у 25-й цикл своєї активності. Це період, коли на ньому з’являються плями і формуються джерела підвищеного випромінювання. Кожен цикл триває одинадцять років. Зазвичай активність світила проявляється або в Північній, або в Південній півкулі, проте цього разу були задіяні обидві. Крім того, взаємодія плям між собою призводить до найсильніших сонячних спалахів, найпотужніший з яких за останні шість років стався 14 грудня 2023 року. Усе це відбивається на Землі, спричиняючи радіаційні та магнітні бурі, — пояснює Михайло Рябов.

І справді, цього року магнітних бур було особливо багато, і деякі з них були доволі сильними. Через це в південних широтах, зокрема й в Україні, 24 квітня і 6 листопада можна було спостерігати аномальне для наших місць явище — полярне сяйво.

Вплив сонячної активності може призводити навіть до уповільнення обертання планети. Люди цього не відчувають, а ось на взаємодію континентальних плит воно впливає — призводить до землетрусів, пробуджує вулкани або провокує цунамі. У періоди підвищеної сонячної активності клімат стає спекотнішим, з потужними циклонами, антициклонами, ураганами та смерчами. На Землі буде ще чимало природних катастроф, адже максимум 25-го сонячного циклу може настати 2024 року, — попереджає вчений.

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