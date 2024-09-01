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У Чорному морі стався землетрус: що відомо

У Чорному морі стався землетрус: що відомо

Сьогодні, у неділю, 1 вересня 2024 року, фахівці Головного центру спеціального контролю зафіксували у Чорному морі землетрус із епіцентром неподалік тимчасово окупованого Криму.

За інформацією фахівців Центру, підземні поштовхи фіксувалися о 5:50 у східній частині Чорного моря, за 20 кілометрів на південний схід від узбережжя Криму, на глибині 6 км. Його магнітуда становила 3,5 балів за шкалою Ріхтера.

Землетрус 1 вересня 2024

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У відомстві зазначили, що землетрус такої сили не становить загрози для населення України. Воно відноситься до ледь відчутних, коли коливання можуть відчувати лише окремі люди, переважно ті, хто перебуває у спокійному стані всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.

Останній подібний землетрус у районі Криму магнітудою 4,8 фіксували 22 червня 2023 року.

Тих, хто відчув землетрус, просять залишити повідомлення про ваші відчуття за цим посиланням. Це допоможе вченим уточнити його енергетичні параметри.

Раніше землетрус, яке могли відчути і мешканці Одеської області, фіксували у сейсмічному районі Вранча на території Румунії 6 серпня.

Також досить відчутний землетрус з епіцентром у Румунії, відчули жителі Одеської області 12 липня.

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