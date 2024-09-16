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В Одесі та Одеській області стався землетрус: що відомо (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Одесі та Одеській області стався землетрус: що відомо (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

16 вересня 2024 року мешканці Одеси та регіону відчули підземні поштовхи. У будинках гойдалися люстри, дзвенів посуд, рухалися меблі. “Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією та розповідати про подробиці землетрусу.

Підземні поштовхи виразно відчували як мешканці приватних будинків, так і багатоповерхівок. У головному центрі спеціального контролю, який займається моніторингом сейсмічної активності, поки що інформації про те, що сталося, немає. Нічого не повідомляється і про можливі наслідки.

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Спеціалізований телеграм-канал TheWeatherLab повідомляє:

6.09.2024 о 17:40:21 у сейсмічному районі Вранча, Бузеу, на глибині 140 км, стався сильний землетрус магнітудою ML 5,2.

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В Одеській мерії повідомили, що інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.

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Землетрус торкнувся території Болгарії, Молдови, Румунії та України. Епіцентр розташовувався за 13 кілометрів від центру комуни Бісока (населення 278 осіб), що відноситься до повіту Бузеу в Румунії.

землетрясение 16 сентября 2024 - карта

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Зона Вранча – Довідка “Одеського Життя”

Зона Вранча — це сейсмоактивна зона, розташована на стику Південних і Східних Карпат, переважно на території жудеця Вранча в Румунії. Ця зона відома своїми потужними землетрусами, які можуть досягати магнітуди до 8,3. Землетруси в зоні Вранча відбуваються на значних глибинах, від 80 до 190 км, що дозволяє сейсмічним хвилям поширюватися на великі відстані.

Землетруси в цій зоні можуть відчуватися на великій території, включаючи Україну, особливо в південно-західних областях. Найсильніші землетруси в зоні Вранча відбулися в 1940 та 1977 роках, спричинивши значні руйнування.

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