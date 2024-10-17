В Одесі пройшов не зовсім звичайний футбольний турнір (фоторепортаж)

Їх пам’ять жива, поки їх згадують

Сонячна недільна Одеса… Футбольне місцеве поле, чотири команди, серед вболівальників родичі загиблих військових з Одещини. 13 жовтня в місті зіграли в футбол на знак пошани захисників.

Учасники турніру: гравці ФК «Чорноморець», ветерани російсько-української війни, ветерани спорту, одеські футболісти. Кожний любитель спорту вийшов на поле за себе і тих, хто назавжди в строю. Хто обожнював грати футбол і найдужче любив Батьківщину. Згадали добрим словом морських піхотинців Михайла Макушева і Валерія Болдишора та кулеметника 28-ї окремої механізованої бригади Віталія Шума.

Посмертні нагороди захисникам і кубки для учасників

Ветеран російсько-української війни, керівник проекту по вшануванню памʼяті загиблих захисників та захисниць України «Це важливо» Денис Жарков розповів, що захід пройшов в дружній атмосфері. Кожного військового посмертно нагородили медалями «За службу державі». Відзнаки вручили рідним загиблих. Родини полеглих отримали від партнерів проекту «Це важливо» фінансову допомогу по десять тисяч гривень.

Гра була насиченою і хвилюючою. На турнірі «Чорноморець» зайняв перше місце. На другому команда «Захисник», третє місце очолили гравці «Спарти». Кожна команда в кінці турніру отримала символічні кубки. Вони зроблені з гільзи 122-го калібру. Ними українські військові нищать ворогів.

Болдишор, Макушев, Шум: якими вони були

Михайлу Макушеву назавжди залишиться 23 роки. Він навчався в Чорноморському ліцеї на електромеханіка. А потім пов’язав життя з армією. Бо з дитинства мріяв бути військовим. Пішов за контрактом в морську піхоту. Загинув у квітні минулого року на Донеччині. За мужність нагороджений посмертно знаком «Золотий хрест».

Валерій Болдишор народився в селі Затишшя, що на Одещині. Проходив строкову службу в Нацгвардії, а після повномасштабного вторгнення росії пішов добровольцем у морпіхи. Захищав Україну на Донецькому та Херсоньському напрямках. Йому було 27 років. Мав почесний берет морської піхоти за проходження психологічної смуги.

Віталій Шум родом з міста Чорноморськ. Працював на посаді кулеметника 28-ї окремої механізованої бригади. В 2014 році загинув на Донеччині. За мужність і професіоналізм нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Віталію було 39 років.

В планах – провести міні-футбол і фестиваль бойових мистецтв

На майбутнє Денис Жарков разом з командою планують нові спортивні заходи по вшануванню захисників і захисниць. В листопаді проведуть турнір по міні-футболу. «Якщо нам дозволить ситуація на фронті, то взимку в 2025 році проведемо другу частину фестивалю бойових мистецтв. На такому ж високому рівні, як це було у вересні», – розказав Денис.

Нагадаємо, раніше ми анонсували футбольний турнір від проекту «Це важливо».