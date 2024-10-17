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В Одесі пройшов не зовсім звичайний футбольний турнір (фоторепортаж)

В Одесі пройшов не зовсім звичайний футбольний турнір (фоторепортаж)

В Одесі футболісти вийшли на поле аби зіграти пам’ятні матчі на згадку про трьох захисників з Одещини. Це вже тринадцятий захід проекту «Це важливо». Організатори обіцяють, що не останній.

Їх пам’ять жива, поки їх згадують

Сонячна недільна Одеса… Футбольне місцеве поле, чотири команди, серед вболівальників родичі загиблих військових з Одещини. 13 жовтня в місті зіграли в футбол на знак пошани захисників.

Учасники турніру: гравці ФК «Чорноморець», ветерани російсько-української війни, ветерани спорту, одеські футболісти. Кожний любитель спорту вийшов на поле за себе і тих, хто назавжди в строю. Хто обожнював грати футбол і найдужче любив Батьківщину. Згадали добрим словом морських піхотинців Михайла Макушева і Валерія Болдишора та кулеметника 28-ї окремої механізованої бригади Віталія Шума.

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Футбольний турнір в пам’ять про полеглих військових-3
Футбольний турнір в пам’ять про полеглих військових
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Посмертні нагороди захисникам і кубки для учасників

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Ветеран російсько-української війни, керівник проекту по вшануванню памʼяті загиблих захисників та захисниць України «Це важливо» Денис Жарков розповів, що захід пройшов в дружній атмосфері. Кожного військового посмертно нагородили медалями «За службу державі». Відзнаки вручили рідним загиблих. Родини полеглих отримали від партнерів проекту «Це важливо» фінансову допомогу по десять тисяч гривень.

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Футбольний турнір в пам’ять про полеглих військових-награда-3

Гра була насиченою і хвилюючою. На турнірі «Чорноморець» зайняв перше місце. На другому команда «Захисник», третє місце очолили гравці «Спарти». Кожна команда в кінці турніру отримала символічні кубки. Вони зроблені з гільзи 122-го калібру. Ними українські військові нищать ворогів.

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Болдишор, Макушев, Шум: якими вони були

Михайлу Макушеву назавжди залишиться 23 роки. Він навчався в Чорноморському ліцеї на електромеханіка. А потім пов’язав життя з армією. Бо з дитинства мріяв бути військовим. Пішов за контрактом в морську піхоту. Загинув у квітні минулого року на Донеччині. За мужність нагороджений посмертно знаком «Золотий хрест».

Валерій Болдишор народився в селі Затишшя, що на Одещині. Проходив строкову службу в Нацгвардії, а після повномасштабного вторгнення росії пішов добровольцем у морпіхи. Захищав Україну на Донецькому та Херсоньському напрямках. Йому було 27 років. Мав почесний берет морської піхоти за проходження психологічної смуги.

Віталій Шум родом з міста Чорноморськ. Працював на посаді кулеметника 28-ї окремої механізованої бригади. В 2014 році загинув на Донеччині. За мужність і професіоналізм нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Віталію було 39 років.

В планах – провести міні-футбол і фестиваль бойових мистецтв

На майбутнє Денис Жарков разом з командою планують нові спортивні заходи по вшануванню захисників і захисниць. В листопаді проведуть турнір по міні-футболу. «Якщо нам дозволить ситуація на фронті, то взимку в 2025 році проведемо другу частину фестивалю бойових мистецтв. На такому ж високому рівні, як це було у вересні», – розказав Денис.

Нагадаємо, раніше ми анонсували футбольний турнір від проекту «Це важливо».

Ольга Лопатюк
Ольга Лопатюк ПРОФІЛЬ
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